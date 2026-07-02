伊朗局勢︱阿曼擬向霍峽船隻收服務費 稱屬「自願模式」

《紐約時報》引述知情人士透露，儘管美國公開反對，伊朗與阿曼仍在推動一項計劃，擬向通過能源要道霍爾木茲海峽的船隻收「服務費」。阿曼稱付費採取「自願模式」；但伊朗官員堅稱，付費機制屬「強制性」。

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美伊在多哈舉行間接會談

伊朗官員與區域外交官員透露，阿曼近日正式向美國和西方盟友提出船隻通行霍峽的「服務費」收費方案。熟悉美方立場的知情人士透露，美國談判代表已收到阿曼的提案，將與阿曼官員討論。

由於商船長期航行的中央主航道附近存在水雷風險，船隻不得不改走其他替代路徑，一條是靠近阿曼的南部航線，另一條則是靠近伊朗的北部航線。

知情人士透露，這份方案主要參考馬六甲海峽和新加坡海峽模式，由私人基金負責收取「自願性捐款」，並提供安全導航服務，因此提案中的收費採取「自願模式」；不過，另一名伊朗官員堅稱，付費機制屬「強制性」。伊朗媒體昨日報道，一艘貨櫃船近日未按指定航線航行，在霍峽擱淺，因相關海域較淺水。

外交界消息人士稱，美國和伊朗官員昨日（7月1日）在卡塔爾首都多哈，通過卡塔爾和巴基斯坦兩國作為斡旋方，舉行間接會談。會談重點圍繞落實美伊諒解備忘錄，內容包括解凍伊朗被凍結資產，以及確保霍峽海上安全等主要議題。美伊代表團沒有面對面會晤，由斡旋方居中協調。美國總統特使威特科夫和特朗普的女婿庫什納，已於6月30日與卡塔爾高官會晤。

伊朗訂於7月4日至9日，在德黑蘭、庫姆、馬什哈德以及伊拉克部分城市，為已故最高領袖哈梅內伊舉行系列悼念和告別活動。官方通報， 30多個國家官員表示出席德黑蘭的儀式。