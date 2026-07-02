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歐洲熱浪｜西班牙上月逾千人死 73%人口曾受高溫健康威脅

即時國際
更新時間：08:30 2026-07-02 HKT
發佈時間：08:30 2026-07-02 HKT

 

西班牙剛過去的6月酷熱異常，官方數據顯示，全國上月有1,029宗超額死亡個案可歸因於高溫，是自2015年以來6月份錄得最多相關死亡的一次。

西班牙國家氣象局（AEMET）表示，上月平均氣溫較正常水平高出攝氏3.2度，成為自1961年有紀錄以來第二熱的6月，僅次於2025年6月。當地一連5日受熱浪侵襲，部分地區氣溫突破攝氏40度。

衛生部每日死亡監測系統MoMo數據顯示，6月高溫相關死亡人數達1,029人，反映極端天氣對公共健康構成嚴重威脅。6月23日熱浪高峰期，全國約3,570萬人、即約73%人口曾暴露於高溫健康風險之下，其中38%面對高風險。

氣象局指出，自1975年以來，西班牙共錄得12次6月熱浪，其中一半發生在過去10年。自1961年有紀錄以來，最熱的13個6月全部出現在21世紀。

AEMET發言人德爾坎波表示，數據反映熱浪愈來愈頻繁地在初夏出現，時間更早、影響更廣。

當局又指，6月1日至30日期間，全國多個地方氣象站共打破165項最高氣溫紀錄，包括145項月度紀錄及20項歷來紀錄；最低氣溫亦有225項高溫紀錄被打破，包括180項月度紀錄及45項歷來紀錄。

氣象局形容，今夏首輪熱浪在西班牙北部尤其異常，不但強度高，而且持續時間長、影響持久。

歐盟氣候監測機構同時表示，6月21日全球海洋表面平均溫度升至攝氏20.86度，打破同期紀錄，較2023年及2024年紀錄再高0.1度。機構警告，海洋表面持續高溫或改變天氣模式，增加風暴、極端暴雨及洪澇風險，並對海洋生態、漁業及沿海經濟造成壓力。

 
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