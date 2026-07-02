美國解除Anthropic頂級AI模型出口管制 惟仍須配合審查

美國政府6月12日以國安為由，禁止外國人使用人工智能（AI）開發商Anthropic最先進的AI模型Fable 5與Mythos 5，Anthropic乾脆把這兩款模型下線。到6月30日(本周二)，Anthropic再宣佈，商務部已解除對這兩款頂級模型的出口管制。商務部長指Anthropic已同意主動偵測、處理相關安全風險，並在發現任何惡意活動時通知政府。

美國憂受中俄攻擊

美國政府擔心推動AI熱潮與巨額投資的先進AI模型，可能遭中國、俄羅斯或其他國家軍事與情報單位濫用，近來加強審查新AI模型發佈，試圖辨識潛在國安威脅。Anthropic於6月12日接獲出口管制命令後，隨即停止提供Mythos 5與Fable 5模型，包括美國用戶在內的所有用戶，都不能使用。

到周二，Anthropic稱，在實施安全防護後，出口管制現已解除，「我們將從明天開始恢復服務」。根據路透所見信函內容，商務部長盧特尼克通知Anthropic，政府已解除出口管制措施，出口Mythos及Fable模型不再需要取得許可。

盧特尼克說，Anthropic已同意主動偵測並處理與這些模型相關的安全風險，與美國政府密切合作制定Mythos、Fable及未來模型的發布規範與標準，並在發現任何惡意活動時通知政府。