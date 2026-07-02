伊朗局勢｜特朗普：美伊談判順利  推進伊朗無核化取得良好進展

美國總統特朗普（Donald Trump）證實，美國與伊朗於當地時間周三（2日）在卡塔爾舉行新一輪會談，並形容會談「進展順利」。他表示，美伊官員進行了一次「非常好的會晤」，又稱伊朗無核化進程取得良好進展。

特朗普向傳媒表示，美國與伊朗持續就落實早前簽署的諒解備忘錄展開接觸，雙方在卡塔爾舉行的最新一輪磋商氣氛良好，對推進伊朗無核化進程持審慎樂觀態度。

特朗普證實，美國與伊朗於當地時間周三（2日）在卡塔爾舉行新一輪會談。美聯社

有知情人士透露，今次美伊技術性會談採取間接談判方式，由卡塔爾及巴基斯坦擔任斡旋方，雙方代表並無直接面對面磋商。

消息指出，會談主要圍繞落實美伊諒解備忘錄，重點包括解凍伊朗被凍結海外資產、確保霍爾木茲海峽海上航運安全，以及推進雙方後續合作安排等議題。

消息人士又表示，特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）及美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）當日曾與卡塔爾首相會面，就相關安排交換意見，但兩人並無參與具體技術談判。

另一方面，路透社報道，伊朗副外長率領由外交部、中央銀行及農業部代表組成的代表團，在卡塔爾出席伊朗、卡塔爾及巴基斯坦三方會議，檢視美伊臨時協議的執行情況，並商討下一階段合作細節。