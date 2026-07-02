委內瑞拉7.5級地震｜增至2295死逾1.12萬傷　全國哀悼7天　

委內瑞拉上周三傍晚發生7.2及7.5級地震，官方最新公布，死亡人數已增至2,295人，另有逾11,200人受傷，搜救及災後安置工作仍在持續進行，當局預料傷亡數字仍有可能進一步上升。代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）宣布，全國由當地時間周三（1日）傍晚起哀悼7天，向地震遇難者致哀。

委國政府表示，現時已調動超過2.6萬名軍警、消防及救援人員參與搜救、醫療及災民安置工作，另有逾1.7萬名義工投入後勤支援，協助分發物資、照顧災民及維持避難中心運作。

當局又指，自地震發生以來，全國已錄得超過780次餘震。雖然餘震的強度及出現頻率均有所下降，但仍提醒民眾切勿掉以輕心，避免進入受損建築物，並密切留意官方發布的最新防災資訊。

代理總統羅德里格斯宣布，全國由周三傍晚6時起展開為期7天的全國哀悼。她透過社交平台表示，政府向所有遇難者家屬及受災民眾致以最深切慰問，並承諾會繼續全力推進搜救、善後及災後重建工作。

委內瑞拉於上周遭兩次強烈地震接連侵襲，大量住宅、酒店及公共設施倒塌，多個沿海城鎮受災嚴重，成為當地近百年來最嚴重的地震災難之一。目前國際救援隊伍仍在災區搜尋生還者，當局亦持續安置災民及提供人道援助。