世界盃2026｜墨西哥40年來首闖16強 百萬球迷上街狂歡3人窒息亡

2026世界盃32強賽事周二（6月30日）上演東道主墨西哥對厄瓜多爾大戰，墨西哥最終以2:0取勝，歷來首次在主辦世界盃期間晉級淘汰賽16強，亦是球隊自1986年以來首次贏得世界盃淘汰賽賽事。全國球迷瘋狂慶祝，墨西哥城逾100萬人湧上街頭，惟狂歡最終演變成悲劇，3人因人群擠壓窒息死亡，另有多人受傷。

據英國廣播公司（BBC）及路透社報道，墨西哥城衛生部門於7月1日表示，大批球迷於比賽結束後湧往市中心改革大道（Paseo de la Reforma）及獨立天使紀念碑（Angel of Independence）一帶慶祝勝利，由於人潮極度擠迫，造成3人窒息死亡，包括一名19歲女子、一名44歲男子及一名48歲女子。

衛生部門表示，急救人員先後在改革大道附近不同地點發現3名失去知覺人士，即場進行心肺復甦及高級急救，再送院搶救，其中兩人送院前已告不治，另一人其後於醫院傷重身亡。當局確認3人均死於窒息，其身份已由家屬確認。

墨西哥城政府表示，超過100萬名球迷湧上街頭慶祝，主要集中於獨立天使紀念碑周邊及改革大道，全長逾兩公里的道路早前已封閉，並設置多個大型直播屏幕供球迷觀賽。

路透社引述消息人士報道，事故疑因現場有人燃放煙火，引發人群恐慌，大批球迷爭相走避，部分人跌倒後遭後方人潮踐踏及擠壓，最終釀成傷亡。

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網上流傳影片顯示，獨立天使紀念碑附近人山人海，不少球迷被困在人潮中無法移動，隨着人群不斷推擠搖晃，現場秩序大亂。另有片段顯示，有球迷互相毆鬥，亦有人跌倒在滿布汽水罐、酒瓶、泡沫及酒液的路面上。

54歲家庭主婦帕特里西婭表示，雖然為墨西哥勝出感到高興，但認為部分球迷慶祝過火，「自由有界線，不能因自己的歡樂影響別人。」

墨西哥城市長布魯加達（Clara Brugada）向死者家屬致以最深切慰問，並承諾未來數天將向受影響家庭提供協助。她亦呼籲球迷以負責任、互相關懷及尊重他人的方式慶祝勝利。

墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）表示，總檢察長辦公室已介入調查事件起因，政府亦將全面檢討世界盃餘下賽事的群眾管理措施，評估是否需要進一步加強安全安排。

墨西哥近月每場世界盃賽事均吸引大批球迷聚集，當局早前已在比賽日實施禁酒令，並增加大型直播屏幕數目及擴闊屏幕之間距離，希望分散人流。不過，今次仍因人潮過於密集而發生致命意外。

墨西哥憑今場勝仗晉級16強，下一圈將迎戰英格蘭。