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罕有南極恐龍化石藏抽屜被遺忘 40年後意外「出土」 發現者未及見證成果離世

即時國際
更新時間：03:17 2026-07-02 HKT
發佈時間：03:17 2026-07-02 HKT

一塊被遺忘在抽屜數十年的化石，近日竟被證實是極為罕見的南極恐龍化石。英國科學家重新檢視館藏時，意外發現這塊1985年在南極採集的骨骼，原來屬於一條長頸草食性泰坦巨龍類恐龍（Titanosaur）的尾骨。由於南極恐龍化石極為罕見，研究人員形容這項發現為了解史前南極生態提供了重要線索，可惜當年採集化石的地質學家已於2020年離世，未能親眼見證研究成果。

美聯社報道，這塊化石於1985年在南極詹姆斯羅斯島（James Ross Island）考察期間，由當時任職英國南極勘察局（British Antarctic Survey）的地質學家湯姆森（Mike Thomson）採集。

當時湯姆森主要負責繪製當地岩層地圖，並採集海洋爬蟲類化石，以協助地層年代研究。他將這塊骨骼初步記錄為一種大型爬蟲類化石，其後一直存放於館藏之中，幾乎被人遺忘。

直到早前，即事隔四十年後，英國南極勘察局古生物學家埃文斯（Mark Evans）重新整理館藏時，注意到這塊骨頭與一般海洋爬蟲類有所不同，懷疑可能屬於恐龍。

研究團隊其後詳細分析骨骼形態，並與已知的泰坦巨龍類恐龍化石作比對，最終確認這是一塊屬於長頸草食性泰坦巨龍類恐龍的尾骨。研究成果已於6月29日刊登在《波蘭古生物學報》（Acta Palaeontologica Polonica）。

研究人員估計，化石主人身長約7米，在泰坦巨龍家族中體型並不算大，相信死亡時仍屬幼年個體。至於死因則未有定論，科學家推測，恐龍死後屍體沿海岸漂流，最終沉入海底，被泥沙掩埋，歷經數千萬年形成化石。

共同參與研究的倫敦自然史博物館古生物學家巴雷特（Paul Barrett）表示，今天的南極被厚厚冰層覆蓋，所以難以發現恐龍化石。但其實，在恐龍生活的白堊紀時期，當地其實氣候溫暖，遍布森林。他說：「那是一個與我們今天所認識的南極截然不同，而且宜居得多的地方。」

研究團隊指出，隨着近年電腦掃描及影像分析技術大幅進步，科學家如今可以深入研究骨骼內部結構，從而獲得過去無法取得的資訊，也令這塊塵封多年的化石重新展現科研價值。

令人惋惜的是，當年發現化石的湯姆森已於2020年離世，未能親眼見證自己的發現最終被確認為珍貴的恐龍化石。

埃文斯表示：「如果湯姆森今天仍然在世，知道事情的真相，一定會感到非常高興。」

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