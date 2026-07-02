過火儀式｜印度男失平衡「仆入火坑」身亡 遭火球吞噬全場驚叫

印度卡納塔克邦（Karnataka）發生恐怖意外，剛新婚一年的28歲男子開心返鄉，參加傳統「Alayi Kuni」過火儀式，在跨越火坑時失平衡，整個人正面仆入火坑，當場掀起大火球，送院不治。

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德瓦拉朱（Devaraju）走入火坑。 X@SumitHansd

根據印度傳媒報道，28歲印度男子德瓦拉朱（Devaraju）去年剛與妻子結婚，平時在門格洛爾生活和工作，為了慶祝「穆哈蘭姆節」（Muharram）特地回到位於卡納塔克邦基迪格哈盧村（Kyadigehalu）的老家，與家人同聚。

德瓦拉朱（Devaraju）左腳失平衡，整個人往前趴。 X@SumitHansd

德瓦拉朱老家所在的村莊6月26日舉行傳統過火儀式「Alayi Kuni」，現場挖出了一條長長的火坑，放滿了燒得通紅、高溫炙熱的木炭與火苗。依照當地習俗，信徒必須赤腳或快速跨越火坑，以展現對信仰的虔誠。

現場尖叫連連，鏡頭亂晃，混亂間拍到有圍觀者避開火球。 X@SumitHansd

德瓦拉朱在全場村民歡呼聲中上陣，然而剛踩到火第2步就失平衡，整個人趴下去。由於儀式期間，周邊潑灑了大量祭祀用的油脂，德瓦拉朱直接遭巨大火球吞噬。全場陷入恐慌亂叫。



德瓦拉朱隨即被救出，並送往醫院搶救，但因傷勢過重，在6月27日不治身亡。