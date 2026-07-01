世界盃2026｜美國安部長慶祝伊朗出局「開心到跳舞」 曾指情報人員扮記者混入代表團赴美

伊朗在世界盃分組賽3戰3和出局，未能晉身32強。美國國土安全部長穆林早前指控伊斯蘭革命衛隊（IRGC），派人混入足球代表隊圖入境美國，他在得知伊朗出局得表示「開心到想跳舞」；伊朗足協則批評他「心胸狹隘」。

指伊朗從頭到尾耍花招

穆林指伊朗「從頭到尾都在耍花招」，如今伊朗遭淘汰，他「開心到想跳舞」，因為終於可以依法撤銷伊朗隊的簽證，要求對方立刻離開美國。

美媒早前引述穆林指出，伊朗官員企圖帶多名革命衛隊相關人士入境美國，包括一些從未隨國家足球隊出行的身份不明人員。其中2人報稱是隨行記者，但私底下與革命衛隊情報單位關係密切；還有一名申請人竟是國際通緝對象。

申報團員包括國際通緝犯

穆林嚴厲指斥伊朗「從頭到尾都在耍花招」。伊朗在賽事中被淘汰後，他表示高興到「可能哼了一兩首歌，甚至開心得想跳舞」，因為可以名正言順撤銷這些人的簽證，將他們趕出美國。

穆林透露，美方原本計畫讓伊朗隊在首場比賽前5天入境，但伊朗方面卻不斷要求提早，最終經過國際足協（FIFA）與美國、墨西哥官員協調，伊朗決定在距離洛杉磯45分鐘航程的墨西哥提華納（Tijuana）設立基地營備戰。

一名伊朗足協發言人則回應說，「伊朗人早已習慣了美國官員的不公對待和謊言」，又指穆森「 體現出一種狹隘心態，甚至連一支足球隊登上世界最大舞臺參賽都無法容忍」。



伊朗外交部發言人巴加埃也表示，「一位美國政府部長竟因伊朗隊未能晉級而公然喜形於色、手舞足蹈地慶祝，暴露了美方的極度惡意，完全違背了所有的待客之道與國際慣例。」