女子跳河消暑遭巨鱷咬甩雙臂亡 男友目睹全程崩潰求救

美國佛州發生恐怖駭人的「鱷魚分屍案」，一名熱衷戶外運動的31歲女子，周末與男友到國家森林遊玩，因天氣炎熱跳河暢泳消暑。沒料到一隻3.6米長的巨鱷埋伏在水中，突然躍起將女子兩隻手臂接連扯斷。男友救人不果，歇斯底理地報警救求，最終女子仍因失血過多，在送醫途中不治。

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死者克拉克（Brittany Clark）熱衷戶外運動。 facebook

甫落水即被咬甩手臂

根據《紐約郵報》報道，31歲死者克拉克（Brittany Clark）是一名推土機操作員，私底下熱愛重機、槍械與電音派對（Rave）。事發當天，她與男友艾利森（Chance Allison）前往佛州著名的「小大經濟國家森林」（Little Big Econ State Forest）遊玩。

死者克拉克（Brittany Clark）熱衷戶外運動。 facebook

男友艾利森（Chance Allison）盡力救人。 facebook

佛州經濟河。 佛州橙縣環境保護部

兩人走到一半跳進一旁的經濟河（Econlockhatchee River）中戲水消暑，水深大約到克拉克腰部。沒想到她剛入水，旁邊一隻潛伏已久、身長約3.6米的巨型短吻鱷突然冒出，瞬間將克拉克一隻手臂扯斷。男友英勇地跟巨鱷搏鬥，好不容易搶回斷臂，巨鱷卻再次張口大咬，將克拉克另一隻手臂也幾乎扯斷。

他崩潰致電911 哭着說：「情況非常糟糕，真的非常糟糕，快點⋯⋯她失血過多⋯⋯我們需要止血⋯⋯」

佛州魚類和野生動物保護委員會發言人韋伯說，男友盡力將克拉克從鱷魚嘴裏救出來，但克拉克在送院途中，因傷勢過重不治。」野生動物官員隨後將這隻鱷魚安樂死並斬首，將其頭部作為證據保存。