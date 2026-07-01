世界盃2026｜NASA局長：若美國贏冠軍 將比賽用足球送上月球
更新時間：21:50 2026-07-01 HKT
發佈時間：21:50 2026-07-01 HKT
發佈時間：21:50 2026-07-01 HKT
為了激勵美國踢好世界盃賽事，美國太空總署（NASA）局長艾薩克曼（Jared Isaacman）周二表示，若美國隊今年奪冠，會將一個世界盃指定比賽用足球送上月球。艾薩克曼在介紹NASA月球基地計劃的活動中說道：「這就是挑戰，美國隊，加油！」
他提到，1971年，登月太空人謝潑德（Alan Shepard）曾將一支球桿和幾顆高爾夫球藏在身上，並在月球上揮了幾桿，這件事廣為人知。他說：「我們要超越謝潑德，我們要把足球帶到那裡去。」
NASA早前已經將一個國際足協比賽用球送到國際太空站，紀念美國與墨西哥和加拿大聯合舉辦今屆世界盃。
不過，根據往績，美國隊贏得世界盃的可能性不大。歷史上美國唯一打入4強記錄是在1930年烏拉圭世界盃，得到季軍；2002年日韓世界盃打入8強已是第二好的表現。
艾薩克曼略帶諷刺地指出，球員們要實現「送足球上月球」這一目標，可能會面臨艱辛的路，但他表示，「這顆足球足夠輕，可以完成這趟旅程」。如果足球真的要踏上月球之旅，它將搭載包括科學儀器在內的有效載荷，作為美國未來幾年建造月球基地計畫的一部分。
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