Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本男子暗示殺妻女 斬傷14歲子涉殺人未遂被捕

即時國際
更新時間：01:56 2026-07-02 HKT
發佈時間：01:56 2026-07-02 HKT

日本長野縣東御市一處住宅發生倫常慘案，一名母親與12歲的女兒死亡，14歲兒子則遭刀具砍傷。46歲父親對兒孩謀殺未遂被捕，在問話中暗示母女也是被他殺害。警方正調查案發詳細經過。

14歲子負傷向商店求救

周三上午7時15分許，14歲兒子手有刀傷，衝入住處附近一間商店求助，表示「遭到父親襲擊」。

警方接報前往住處確認，發現母親飯島瞳（49歲）與就讀中一的12歲女兒絃巴倒臥在地，當場確認死亡。警方隨即追捕46歲父親飯島啓輔，中午前在長野市內發現正在駕車行駛的疑兇，以砍傷兒子涉嫌殺人未遂將其逮捕。

鄰居指一家四口相處融洽

據指疑犯接受問話時承認犯行，並暗示母女也是被他殺害。他與受害女子已離婚，但維持一家四口同住的生活。

一名住在案發住宅附近的70多歲女鄰居對發生案件感到非常脤驚。她表示：「曾見過這一家四口一起洗車、鏟雪的樣子，看起來相處融洽。」

疑犯在問話期間身體不適，警方暫時將他釋放，讓他到醫院求診。警方懷疑他在被捕前曾服用某種毒物，計劃待他出院後再次拘捕。

最Hit
父母轟「遠過機場」拒幫手湊B 港媽首派東涌公屋陷家庭大戰 網民一句神回點醒當事人｜Juicy叮
父母轟「遠過機場」拒幫手湊B 港媽首派東涌公屋陷家庭大戰 網民一句神回點醒當事人｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操力設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操力設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
家居裝修
20小時前
非份之罪丨劇情神似「Save Lily」？吳啟華演「魔鬼父親」 禁錮親女改編自2015年真事
非份之罪丨劇情神似「Save Lily」？吳啟華演「魔鬼父親」 禁錮親女改編自2015年真事
影視圈
10小時前
旺角男子遭友較剪插傷 重創不治 警持盾牌登樓拘兇手
00:47
旺角塘尾道男子疑遭友人利剪襲擊 昏迷送院亡 警持盾牌登樓拘兇手
突發
8小時前
62歲黃貫中「斷崖式衰老」撞樣82歲葉振棠？  面上疑現老人斑兼法令紋深  網民：老得太快
62歲黃貫中「斷崖式衰老」撞樣82歲葉振棠？  面上疑現老人斑兼法令紋深  網民：老得太快
影視圈
6小時前
珍惜生命︱自殺南韓女消防員遭欺凌細節曝光 15個月內陪酒24次被要求坐兩男長官中間
珍惜生命︱自殺南韓女消防員遭欺凌細節曝光 15個月內陪酒24次被要求坐兩男長官中間
即時國際
4小時前
夏日雨季1方法免費借遮！全港逾80個雨傘借還點 18歲以上就借得 網民盛讚：又長又輕
夏日雨季1方法免費借遮！全港逾80個雨傘借還點 18歲以上就借得 網民盛讚：又長又輕
生活百科
2026-06-30 16:25 HKT
非份之罪丨貝安琪演吳啟華老婆獲讚 混血星二代背景猛料 不理母親劉香萍反對未婚產子
非份之罪丨貝安琪演吳啟華老婆獲讚 混血星二代背景猛料 不理母親劉香萍反對未婚產子
影視圈
5小時前
港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-30 10:45 HKT
開冷氣迷思｜熱到癲回家即開16°C 降溫更快？ 家電店發文揭「盲點」： 唔會比 24°C 凍得快 重點要「識得開」
開冷氣迷思｜熱到癲回家即開16°C 降溫更快？ 家電店發文揭「盲點」： 唔會比 24°C 凍得快 重點要「識得開」
生活百科
9小時前