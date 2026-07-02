日本男子暗示殺妻女 斬傷14歲子涉殺人未遂被捕

日本長野縣東御市一處住宅發生倫常慘案，一名母親與12歲的女兒死亡，14歲兒子則遭刀具砍傷。46歲父親對兒孩謀殺未遂被捕，在問話中暗示母女也是被他殺害。警方正調查案發詳細經過。

14歲子負傷向商店求救

周三上午7時15分許，14歲兒子手有刀傷，衝入住處附近一間商店求助，表示「遭到父親襲擊」。

警方接報前往住處確認，發現母親飯島瞳（49歲）與就讀中一的12歲女兒絃巴倒臥在地，當場確認死亡。警方隨即追捕46歲父親飯島啓輔，中午前在長野市內發現正在駕車行駛的疑兇，以砍傷兒子涉嫌殺人未遂將其逮捕。

鄰居指一家四口相處融洽

據指疑犯接受問話時承認犯行，並暗示母女也是被他殺害。他與受害女子已離婚，但維持一家四口同住的生活。

一名住在案發住宅附近的70多歲女鄰居對發生案件感到非常脤驚。她表示：「曾見過這一家四口一起洗車、鏟雪的樣子，看起來相處融洽。」

疑犯在問話期間身體不適，警方暫時將他釋放，讓他到醫院求診。警方懷疑他在被捕前曾服用某種毒物，計劃待他出院後再次拘捕。