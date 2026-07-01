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富士山開山︱山梨吉田、靜岡須走路線1/7開放 遊客喜迎「御來光」

即時國際
更新時間：18:15 2026-07-01 HKT
發佈時間：18:15 2026-07-01 HKT

日本富士山登山季開跑，山梨縣的吉田及靜岡縣的須走路線7月1日率先開放。清晨雲層間隙清晰地透出「御來光」，辛苦登頂的遊客面露喜色。

以往靜岡縣一側的3條路線7月10日才開放，但今年起「須走路線」也提前至1日。不過，遊客想從6月30日深夜開始登山，以迎接7月1日第一道晨光，則需要從山梨縣吉田路線上山。

6月30日富士山開山前夜祭，「手力男命」在吉田路線起點的鳥居用​木槌斬斷繩索，象徵正式開山。 X@fujisanclimb
6月30日富士山開山前夜祭，「手力男命」在吉田路線起點的鳥居用​木槌斬斷繩索，象徵正式開山。 X@fujisanclimb

26歲澳州留學生奧巴羅爾（音譯）笑著說：「受颱風影響，直到最後一刻還在猶豫是否        山。天空放晴感覺很開心。」山頂附近山間小屋的工作人員表示，儘管剛經歷地震和颱風，登山客比想像中要多。

五合目可無現金支付登山費

山梨縣今年起在吉田路線五合目登山口設置兩台自助繳費機，用來收取4000日圓（約193港元）入山費以緩解擁堵。山頂區域配置的指導員也改為24小時制。

其他登山路線將於7月10日開啟，至9月10日關閉。目前富士山噴發警戒級別為1級，即須「留意是活火山」，但火山口周邊無異常活動跡象。若火山口周邊限制進入，將升為2級警戒。

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