美國佛州粗心爸誤當已送返學 「接放學」驚見2歲兒焗死車內

美國佛州一名大懵爸爸以為送了23個月大的兒子上學，準備接放學時才發現原來把兒子遺留在車上，根本沒送上學。男被獨自留在車上數小時，被發現時已身亡。

涉事家庭子女同校

事發於佛州種植園市（Plantation），當地警察消防於6月29日下午5時39分接報後，趕抵「探索新世界幼兒園」（A World of Discovery Academy）停車場，發現男童已經身亡，隨即在涉事車輛周圍搭起帳篷，並封鎖現場蒐證。

報案人是幼兒園負責人諾沃亞（Leslie Novoa），她和孩子父親一起發現孩子出事，由她報警。她說，「爸爸來接小孩，但抵達停車場後，才發現自己根本沒把孩子送上學。」

諾沃亞表示，這個家庭幾個孩子陸續在該園就讀，死亡男童是家中第3個入學的孩子。「他們是充滿愛的家庭，很遺憾發生這種事。」她呼籲所有家長養成習慣，下車時務必回頭確認後座。