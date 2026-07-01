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美國擬禁入口中國逆變器防破壞電網 中方轟泛化國家安全

即時國際
更新時間：15:06 2026-07-01 HKT
發佈時間：15:06 2026-07-01 HKT

據美媒消息，特朗普政府目前正起草一項新禁令，擬禁止進口用於將太陽能專案和電池連接到電網的外國逆變器，以防範中國可能利用這些設備破壞美國的電力供應。

相關新聞：商務部：10家美國實體列入出口管制管控名單

重啟措施或受歐盟影響

路透社在6月30日引述五名知情人士報道，美國聯邦通訊委員會（FCC）正起草新限制措施，主要針對新型外國逆變器，最快今年內公佈。有指，特朗普政府重啟措施是受到歐盟委員會推動，歐盟近期已決定在公共資助的能源項目中禁用中國製造的逆變器。不過，消息人士提醒，美方提議仍處於草案階段，未來仍可能修改或擱置。

路透社分析，此舉標誌著華盛頓對華技術威脅重新採取謹慎態度。此前因中美關係一度緩和，白宮去年夏天曾擱置了包括逆變器、中國無人機和路由器在內的一系列懲罰性措施。

逆變器（Inverter）的核心作用是將直流電（DC）轉換為交流電（AC）。因為大多數家用電器和公共電網使用交流電，而電池或太陽能板只能產生直流電，逆變器就成為兩者間不可或缺的橋樑。

中企主導逆變器市場

目前，中國企業（如陽光電源和華為）主導全球逆變器市場，引發西方對電網安全的擔憂。路透社去年曾報道，美方專家在部分中國生產的逆變器中，發現了未列明的異常通訊裝置。

對此，中國駐美大使館回應，堅決反對泛化國家安全概念和無理打壓中國企業。

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