人口販賣？︱法國二手平台Vinted現離奇交易 物主出售3萬歐元公仔：13歲158CM

歐洲知名二手交易平台Vinted近日爆出疑似牽涉兒童人口販賣醜聞。網民揭發，平台上有賣家以遠超市價出售二手玩具，商品描述竟詳細列出幼童年齡、身高及外貌等特徵。事件在社交平台迅速發酵後，法國司法機構已正式介入調查。

當局介入調查

綜合外媒報道，近期網民舉報Vinted出現多宗可疑交易。涉事商品雖為二手玩具，定價卻高達數千至數萬歐元，且描述暗藏疑似兒童的身份特徵。例如，一隻兔子毛公仔標價1000歐元，描述為「三歲女童、身高91厘米、金髮藍眼、十分聽話」；有標價6000歐元的玩具註明「13歲、害羞、焦慮」；一款《哈利波特》公仔更標價3萬歐元，提及「13歲、身高158厘米」。網民質疑這是以商品作掩飾，利用暗號進行非法人口販賣。

隨著截圖瘋傳，法國兒童事務高級專員Sarah El Hairy表示，已於6月23日向司法機關通報涉事賬號，強調寧可提高警覺，也絕不能讓兒童陷入危險，重申網絡不應淪為犯罪者的獵場。法國楠泰爾檢察官辦公室亦證實，已針對事件展開初步調查。

平台反駁：標價或源於收藏價值

Vinted官方隨後駁斥指控，表示內部審查未發現任何證據顯示相關帖文與販賣兒童有關。平台解釋，描述中的年齡實指玩具適用年齡；天價標價則可能源於收藏價值、議價策略或噱頭。部分被點名賣家亦堅稱純粹出售玩具。