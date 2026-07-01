927頁報表揭特朗普炒幣狂賺逾14億美元 「巧合時機」大手低吸科企電商股

特朗普是美國歷史上「在任期間最富有」的總統，據估算，其淨資產約在65億至70億美元之間。而這名富豪總統的驚人吸金力，在最新官方文件中再次得到證實。美國政府道德事務辦公室（U.S. Office of Government Ethics）於6月30日公佈特朗普的年度財務申報報告。報告顯示，特朗普透過加密貨幣代幣收益獲得十多億美元收入，並持有數百家個別公司的股票。

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期權物業助家族吸金

據美媒《全球廣播商業新聞電視台》（CNBC）的報道，特朗普這份2025年度的財務申報報告涵蓋了他第二次執政的第一年，共927頁。報告顯示，特朗普的加密貨幣相關收入中，包括出售由World Liberty Financial（WLF）發行的代幣所得的約5.15億美元，以及出售WLF控股公司股權所得的6500萬美元。

WLF是一間與特朗普有關聯的加密貨幣公司，由特朗普家族成員共同創立，負責發行WLFI治理代幣（governance token）與USD1穩定幣（stablecoin）。

特朗普同時披露，他從「Celebration Coins」獲得了6.35億美元期權金。彭博資訊報道指出，這筆期權金與特朗普的迷因幣事業CIC Digital LLC有關。根據多家媒體整理，特朗普的加密貨幣去年相關收入合計超過14億美元。

根據財務申報資料，特朗普的高爾夫球場與俱樂部資產持續帶來可觀進帳，相關收入超過2.9億美元。

一日內入貨蘋果微軟輝達

在股票交易方面，規模最大的買進操作發生於2025年8月18日，當天他連續買入蘋果、微軟及輝達（Nvidia）三家科技巨頭的股票，每筆交易金額介乎500萬至2500萬美元之間。依照美國政府的申報慣例，特朗普持有的股份價值僅以區間呈現，而非披露實際金額，而這些交易是申報文件中規模最大的個別股票交易之一。

CNBC指出，特朗普買入輝達股票的時間點點極具巧合——就在他宣佈輝達與超微（AMD）同意將H20晶片銷往中國所得的15%，上繳美國政府以換取出口批准的一周之後。至於蘋果公司，則剛好在8月6日宣佈將在美國額外投資1000億美元，使規劃中的美國投資總額增至6000億美元。

另外，特朗普於9月23日買入了價值50萬至100萬美元的亞馬遜（Amazon）股票。就在同一天，美國聯邦貿易委員會（FTC）指控亞馬遜誘導消費者付費加入Prime會員的訴訟，在西雅圖聯邦法院開庭審理。兩天後，亞馬遜同意與FTC達成和解，支付10億美元民事罰款並向估計3500萬名消費者退還合計15億美元，案件隨之結案。

坐擁大量金條 獲贈超級碗門票

特朗普還申報了來自ABC、CBS、Meta、YouTube及X等媒體公司的法律糾紛和解金，合計超過8600萬美元。報告中亦列出多項引人注目的資產，其中包括價值介乎50萬至100萬美元的金條投資、一座刻畫他在賓州巴特勒（Butler）遇刺未遂後高舉拳頭、價值25萬美元的雕像，以及總價值超過37萬美元的餽贈，主要為體育賽事門票。

這些門票包括國際足協（FIFA）主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）贈送的10張世界盃門票，價值1萬5000美元；美式足球（NFL）「新奧爾良聖徒」（New Orleans Saints）班主贈送的10張超級碗門票；終極格鬥冠軍賽（UFC）執行長懷特（Dana White）贈送的兩場UFC賽事各15張門票，以及其他美足、美國職棒（MLB）、美國一級男子籃球錦標賽（NCAA）及高爾夫球賽事的門票。

「名牌」授權賺千萬

申報文件還列出多項授權合約，反映出特朗普從政後如何廣泛利用自身姓名與政治品牌獲利，包括「Trump Watches」授權協議收入470萬美元；與歌手格林伍德（Lee Greenwood）合作出版《The Greenwood Bible》的淨收入20萬8486美元；以及三本書的出版協議收入，分別為59萬730美元、189萬3965美元及55萬2685美元。

申報文件同時指出，手錶、球鞋與香水的授權收入，以及2022年募款活動一筆20萬美元演講費的未付餘額，先前均「因疏忽」而未有列入特朗普過去的財務申報報告中。

特朗普曾於2022年12月在佛羅里達州那不勒斯（Naples）一場募款活動上演講，並獲得20萬美元演講費。至於他的負債部分，則包括了女作家卡羅爾（E. Jean Carroll）指控特朗普性侵與誹謗案中，法院民事判賠的金額。