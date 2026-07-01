南韓國會通過任命韓聖淑為國務總理 即日就任

南韓國會於周二（30日）召開全體會議，正式表決通過由總統李在明提名、現任中小風險企業部長官韓聖淑出任新一任國務總理的任命議案。儘管面臨最大在野黨國民力量黨的集體缺席與強力杯葛，議案最終仍以166票贊成、1票無效的高票結果順利過關。隨後，總統李在明正式向韓聖淑授予任命狀，她亦正式就任成為韓國歷史上第二位女性國務總理，同時也是李在明政府的第二任總理暨南韓第50任總理。

朝野針鋒相對藍營集體缺席 共同民主黨等聯手166票通過

綜合路透社、韓聯社等報道，今次國會全體會議的人事表決掀起朝野激烈交鋒。最大在野黨國民力量黨此前強烈反對此項人事案，堅稱韓聖淑並不具備擔任國務總理的適當資格，因而於表決當天發動集體退席以示抗議。然而，執政黨共同民主黨聯合祖國革新黨、進步黨等其餘在野陣營共167名議員發動強攻，堅持參加表決，最終在毫無懸念下，以166票贊成、1票無效的壓倒性結果順利通過任命同意案。

記者出身轉戰科技界 曾任網頁巨頭Naver首位女CEO

現年59歲的韓聖淑履歷相當傳奇，擁有深厚的民間企業實務與跨界管理經驗。她畢業於淑明女子大學英文系，步入社會之初曾擔任過電腦雜誌記者。其後，她轉戰科技網絡界，並於2017年打破天花板，成為韓國互聯網巨頭Naver創辦以來的首位女性執行長（CEO）。在掌舵Naver的五年期間，她成功帶領這家傳統搜尋引擎跨足電子商務、網絡內容和平台服務，引領公司版圖實現爆發式成長，其卓越的科技戰略眼光和危機處理能力備受業界推崇。

李在明政府全力推動AI轉型 青瓦台讚兼具創新與務實精神

自總統李在明上任後，隨即對這位科技界鐵娘子委以重任，先於去年7月破格任命她為主掌國家經濟命脈之一的中小風險企業部長官。至今年6月7日，因應前國務總理金民錫請辭，李在明正式提名她為新任總理人選。

韓國總統府（青瓦台）及秘書室早前發布提名消息時特別強調，目前李在明政府正全力以赴推動由創新驅動的經濟成長模式，並加速將人工智慧（AI）全面導入經濟的各個層面。官方盛讚韓聖淑兼具民間企業的務實精神與開拓性的創新能力，能深度理解並推動國家人工智能大轉型的核心任務。