港人家庭遊日搭錯車獲破例相助 卻當駕駛室「打卡聖地」亂摸手掣 近鐵：危險行為

一個一家三口香港家庭早前赴日旅遊時，因大意搭錯特急列車，幸獲日本近畿日本鐵道（近鐵）車長網開一面，不僅破例讓他們進入駕駛室暫待，更安排列車在原本不停靠的車站臨時停車，協助他們轉車。然而，可能這對港人夫婦過於興奮，當場將列車駕駛室當成「打卡聖地」擺拍，甚至一度伸手緊握操作面板的控制手掣。這段「拍攝放題」的影片在網上曝光後，引發當地網民非議。近鐵周一（29日）就事件表示遺憾，並提醒其舉動屬於危險行為。

獲近鐵破例臨時停車解困 港人夫婦於安全重地「拍照放題」

綜合日媒《J-CAST News》等報道，事件發生於6月27日早上11時。當時一列由大阪難波開往近鐵名古屋的特急列車「HINOTORI」（ひのとり，火鳥號）正在行駛，途中事主一家向車長求助，表示他們原本計劃前往奈良，卻不慎誤上了這班開往名古屋的特急列車。

由於該班「HINOTORI」號特急列車根本不駛經奈良站，按照正常程序事主一家將面臨極大不便。然而，車長出於體恤，決定採取極為罕見的權宜之計，破例安排列車在大和八木站臨時緊急停車，好讓這家人能下車轉乘其他列車前往奈良。由於當時駕駛室外並無多餘空間容許乘客在行車時站立等待，車長為了安全起見，在列車抵達大和八木站前，特意容許他們進入駕駛室內等候。

港人家庭進入駕駛室後，隨即開啟「觀光打卡」模式不斷拍照。網上片段顯示，有人在擺拍期間，甚至一度伸手握着列車控制台上的操作操縱桿。近鐵調查後指出，當時車長正專注於確認車側的行車環境，因此在電光火石之間，未能及時察覺到港人乘客擅自觸摸控制台的違規情況。

當列車順利抵達大和八木站後，這家人從駕駛室準備下車，此時男事主意猶未盡，再度拿起手機拍攝妻子和女兒下車的場面。車長目睹後，當場提醒「不要拍照」，這家人隨後跟着工作人員離去。

這段本來可以展示日本鐵路體貼服務的影片，在網上瘋傳後，卻瞬間演變成公關災難，大批網民批評涉事港人，指非車長人士在行駛中的列車駕駛室觸碰手掣，在日本是違法的。而近鐵昨日亦發表官方回應表示遺憾，雖然經過技術核實，事主當時觸摸的儀器並未實質干擾到列車的正常運作，但鐵路公司認為，乘客擅自觸碰控制台，是危險行為。

負責管轄該鐵路網絡的日本國土交通省近畿運輸局安全指導課，在接受媒體查詢時則回應表示，每家鐵路公司對於乘客坐錯車、或在平時不聽靠車站臨時下車的突發安排，均有其內部不同的處理酌情權。雖然目前日本境內並無特定法例禁止此類破例臨時停車，亦無明文立法禁止乘客在特殊情況下進入駕駛室，但當局強調，「各處鄉村各處例」，由於火車駕駛室內設有大量牽涉公眾行車安全的操作開關與精密儀器，因此從鐵路安全角度出發，絕不建議任何鐵路公司容許乘客入內，免生事故。