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渡假村泳池派對樂極生悲 25歲男屋頂跳水爆頭亡

即時國際
更新時間：04:10 2026-07-01 HKT
發佈時間：04:10 2026-07-01 HKT

印度發生一宗樂極生悲命案。古吉拉特邦一群年輕男子日前相約前往渡假村旅遊，期間在私人泳池內一邊播放強勁音樂、一邊載歌載舞狂歡，氣氛高漲。不料，其中一名25歲青年一時興起，竟爬上高處屋頂狂舞，隨後以頭朝下的姿勢一躍而下跳入水中。由於泳池深度不足，該名青年頭部重創，當場喪命。最令人唏噓的是，事發時其身邊的朋友對悲劇毫不知情，仍繼續對著鏡頭興奮地隨音樂搖擺高歌，直到發現其屍體漂浮水面才驚覺出事。

警方揭池水僅及胸口 不具備跳水條件

綜合當地媒體報道，死者為現年25歲男子米林德（Milind Tackle）。日前他與朋友一行約十人，興致勃勃地前往古吉拉特邦馬爾萬（Malvan）旅遊度假，並入住當地一間高級渡假村。由於他們入住的房間附設私人專屬泳池，眾人安頓後隨即聚集在泳池內戲水消暑，並大聲播放音樂，一邊暢泳一邊愉快地唱歌跳舞。

根據網絡上瘋傳的驚悚事發影片顯示，當時這群朋友正在泳池裡，對著鏡頭瘋狂搖擺身體、盡情演唱，現場氣氛被推至頂點。此時，情緒高昂的米林德獨自站在泳池旁的屋頂上，一邊跟著音樂節拍激烈扭動身軀，一邊在朋友們的喧鬧聲中，突然張開雙臂一躍而下，由高空直接跳入水中。

米林德跳水發出的巨響曾令現場的音樂歌舞一度短暫中斷，眾人目光曾稍作停留。然而，由於各人正處於極度興奮狀態，強勁的音樂很快再次響起，幾名朋友隨即再度投入到愉快的派對氣氛中，繼續對著拍攝鏡頭大聲唱歌、搖擺身體，完全沒有意識到危機已經降臨。

狂歡過去片刻，終於有人發現跳入水中的米林德遲遲未有浮出水面呼吸，且身體完全失去動靜，只是冰冷地漂浮於水面上。此時各人驚覺大事不妙，現場歡呼聲瞬間變成尖叫聲。雖然朋友們趕緊合力將他從水中撈起，並緊急送往附近醫院進行搶救，可惜由於傷勢過於嚴重，他抵達醫院時已被醫生宣告證實死亡。

當地警方隨後介入調查這宗致命事故。警方發言人指出，涉事渡假村私人泳池的深度其實非常淺，僅僅只達到一名成年男子的胸口位置，根本不具備任何高空跳水的安全條件。

警方初步研判，米林德從高處跳水時由於採取了頭部朝下的危險姿勢，導致他入水後在毫無緩衝的情況下，頭部直接猛烈重擊堅硬的池底，造成致命重創而瞬間喪命。警方目前已將案件列作意外死亡處理，米林德的遺體亦已正式交還給家屬辦理後事。

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