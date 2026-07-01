摩納哥郵包炸彈案 烏克蘭裔富豪一家三口寓所浴血 妻疑被炸斷雙腳

被視為歐洲「富豪天堂」的摩納哥（Monaco）發生恐怖炸彈襲擊，一棟頂級豪宅於6月29日晚間驚傳劇烈爆炸。根據法國、烏克蘭等多國傳媒引述消息報道，今次襲擊屬蓄意暗殺，目標直指現正遭受烏克蘭政府制裁的烏克蘭裔億萬富商葉爾莫拉耶夫（Vadym Yermolaiev）。爆炸威力驚人，導致葉爾莫拉耶夫與其妻子當場重傷浴血，隨行的一名十三歲兒子亦告受傷。疑犯已潛逃往法國，摩納哥與法國警方目前正展開跨國聯合搜捕。

現場血肉模糊 嫌犯涉謀殺徒步跨國逃尼斯

這場打破摩納哥長期治安神話的襲擊，發生於當地時間週一（29日）晚上9時前左右。案發地點位於摩納哥靠近法國邊境的奢華豪宅「太陽宮」（Sun's Palace）。摩納哥檢察官斯蒂芬·蒂博（Stephane Thibault）與國務大臣米爾芒（Christophe Mirmand）證實，這是一宗「蓄意實施」的爆炸案，米爾芒神色凝重直言：「據我所知，這是摩納哥史上首次發生這類行為。」 摩納哥親王阿爾貝二世（Prince Albert）亦隨即發表聲明，痛斥襲擊是「令人髮指的惡行」，令國家上下深感震驚。

案發時的閉路電視畫面及調查顯示，一名神秘男子將一個裝有炸彈的背囊郵包，刻意放置在該豪宅大廈入口處。未幾，居住在地面層單位的葉爾莫拉耶夫一家三口剛巧抵達，郵包隨即發生恐怖大爆炸。

法媒引述目擊者描述，爆炸過後現場慘不忍睹，一名女子與一名孩童渾身是血癱倒在地，該名女子腰部以下受到毀滅性重創，疑似當場失去雙腳，送院時情況極度危殆。另一名與其同行、傷勢相對較輕的第三名傷者，證實是其13歲的兒子。而葉爾莫拉耶夫本人的傷勢在送院搶救後，目前已脫離危險期。這一家三口隨即被送往法國尼斯（Nice）的醫院接受搶救。此外，爆炸還導致現場另外四名路過民眾分別受到極度驚嚇及被震碎的玻璃劃傷，須送院治理。

由於摩納哥國土狹小且與法國之間並無設置任何邊境檢查站，閉路電視發現該名涉嫌企圖謀殺的恐怖襲擊者，在得手後已立即尾隨小路，徒步越過邊境逃往法國尼斯的濱海市鎮博索萊伊（Beausoleil）方向。摩納哥當局目前正與法國警方全面對接，部署龐大軍警資源緝拿兇徒。

蘇聯解體靠地產起家 涉克里米亞通俄遭澤連斯基制裁

現年五十多歲的襲擊目標葉爾莫拉耶夫，其背景極具爭議。外媒《新消息報》指出，他在蘇聯解體後依靠房地產迅速崛起，成為烏克蘭家喻戶曉的頂尖富豪之一。然而，他隨後涉嫌將商業版圖擴展至遭到俄羅斯吞併的克里米亞地區，大舉投資葡萄酒與烈酒生產。

因被指控在俄佔克里米亞與敵對陣營做生意，葉爾莫拉耶夫於2023年正式遭到烏克蘭總統澤連斯基簽署法令實施國家級嚴厲制裁。事實上，他早於2019年便已透過俗稱「黃金護照」的渠道獲取了塞浦路斯（Cypriot）國籍，並自2021年起舉家移居摩納哥，與大批離開祖國的烏克蘭超級富豪一同在當地過著奢華隱世的生活。烏克蘭駐巴黎大使館表明，正密切與法摩兩國核實涉案人士的身份與國籍。外界關注，今次襲擊案是否與俄烏戰爭背後的政治恩怨有關。