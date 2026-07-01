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Karma｜家暴男勒死女友棄屍樹林 途中心臟病發猝死

即時國際
更新時間：00:15 2026-07-01 HKT
發佈時間：00:15 2026-07-01 HKT

美國阿拉巴馬州發生離奇命案，一對男女陳屍在荒野中，被路過的民眾發現。調查發現，女方是被勒死，但男方死於心臟衰竭，檢方相信是男方殺人後，在棄屍途中猝死，意外「陪葬」。

綜合外媒報道，當局10日中午接獲路人舉報，指路邊有一輛未熄火的棄車，駕駛座車門敞開，地面上還有一道清晰的拖痕。沿着拖痕進入灌木叢，發現兩名死者並排倒在泥地上，途人起初還以為是2具人偶。

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錢伯斯縣警長尼爾森（Jeff Nelson）表示，女死者確認是47歲的福爾茲（Jessica Folds），驗屍結果顯示她死於窒息性勒斃，遺體被發現時雙手高舉過頭。身旁的44歲男友羅賓斯（Daniel Robbins）則呈現蜷縮姿勢倒地，死於心臟衰竭。

檢察官塞格雷斯特（Mike Segrest）指出，羅賓斯在家暴衝突中勒死福爾茲，隔天將屍體載到郊外，打算棄置樹林，但在拖行期間猝死，「他在棄屍的時候心臟病發離世的，兩人的遺體就這樣一起被發現」。

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羅賓斯前妻透露，他的心臟本來就不好 。福爾茲有3名成年兒子，妻夫於去年2月離世，暫時未知她與羅賓斯交往多久。警方也正在調查羅賓斯殺人的動機。

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