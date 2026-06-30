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阿富汗唯一太空人67歲逝世 原空軍飛行員被蘇聯選中

即時國際
更新時間：22:45 2026-06-30 HKT
發佈時間：22:45 2026-06-30 HKT

阿富汗唯一的太空人阿卜杜勒·阿哈德·莫曼德（Abdul Ahad Momand ）因患上癌症，6月21日在德國去世，享年67歲。他曾在1988年蘇阿戰爭尾聲之際，乘搭蘇聯太空船飛往和平號太空站。

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莫曼德的家人在社交媒體上寫道，「他的太空飛行將阿富汗的名字銘刻在全球太空探索的領域，並成為他同胞們世代引以為傲和受到鼓舞的泉源。」蘇阿戰爭結束後，阿富汗爆發內戰，莫曼德於1992年逃往德國，住在斯圖加特至今。

TM-6號太空船任務標誌印有阿富汗國旗。 Wiki
TM-6號太空船任務標誌印有阿富汗國旗。 Wiki

1988年，蘇聯一項太空計畫旨在將盟國代表送入軌道，當時阿富汗處於蘇聯的控制之下，29歲的阿富汗空軍飛行員莫曼德被選中，與另外兩名蘇聯太空人——指令長利亞霍夫和醫生瓦列里·波利亞科夫，一起從哈薩克乘搭聯盟TM-6號太空船升空。

太空飛行期間，莫曼德進行了多項實驗，並使用精密相機從太空拍攝阿富汗，以確定哪些地區適宜耕種或富含礦產。

和平號太空站。 Wiki
和平號太空站。 Wiki

2017年，莫曼德接受俄羅斯官媒衛星通訊社訪問時說：「從和平號舷窗看到的地球景象，給我帶來了無與倫比的享受。」

太空飛行之際，莫曼德的國家正在與蘇聯交戰。他在太空與阿富汗時任總統納吉布拉通電話時發出和平呼籲：「握住鄰國的手，放下武器，讓我們通過對話解決問題。」

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