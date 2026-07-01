聯邦學貸｜300萬人62歲仍未還清學貸 美國夢變退休夢魘

美國政府聯邦學貸改革7月1日生效，將調整還款計劃，並為碩博士生及家長貸款設立了新的終身上限。據《華爾街日報》報道，越來越多美國人年過60仍未還清學貸，當初被視為取得學歷、提高收入的投資，如今卻反而成為長者無法退休的理由。

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示威者聚集在華盛頓最高法院外，爭取減免學生貸款。美聯社

接受訪問的麥考利夫（McAuliffe）夫婦，丈夫在健康保險公司擔任工程師，妻子則是護士。他們已年過六旬，卻未敢計劃退休，因為當年為讀研究所借下約11.4萬美元（約90萬港元）學貸，本應不是沒能力還錢，但如今債務卻膨脹至50萬美元（約392萬港元）。

丈夫坦言：「我後悔上大學」。除了不敢退休，他們還擔心面臨社會福利、退稅困難，以及工資遭扣押的風險。

報道指出，這對夫婦按時還款多年，直到買樓生小孩後，因不堪家庭財務壓力，改採每月較低還款額的方案，結果還款期拖長，利息導致債務愈滾愈大。7月學貸改革後，他們每月將要償還3000美元（2.35萬港元）的學貸，金額是疫情前的3倍。

長者欠款額是年輕人3倍多

美國教育部數據顯示，目前有超過300萬名62歲以上長者仍尚未還清聯邦學貸，遠高於2018年的180萬人。24歲以下借款人平均欠款1.38萬美元（近11萬港元），嬰兒潮世代卻平均欠款約4.5萬美元（約35萬港元），是年輕人的3倍多。

許多人當初為了讀研究所而借錢，也有人是為子女申請「家長助學貸款」（Parent Plus Loan），這種貸款利率通常較高，還款方案也較少。即使借款人按時繳款，若月付額低於新增的利息，等於沒還錢還蝕息，欠款餘額一路增加。