Save Lily印度版｜孕婦不敢剖腹YouTube自學在家分娩　失血過多亡

印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu）蒂魯普區（Tiruppur）一名32歲孕婦，第一胎剖腹產留下陰影，第二胎竟與丈夫看YouTube自學在家分娩，結果分娩當天產婦失血過多，送院搶救不治，她的丈夫被指有過失殺人之嫌。



綜合印度媒體報道，32歲印度女子薩西卡拉（Sasikala）與丈夫科蘭泰薩米（Kolanthaisamy）居住在蒂魯普區的一個小村莊。調查人員透露，薩西卡拉當年生第一胎時剖腹產，術後的疼痛與不適令她留下陰影，自此對西醫產生強烈的排斥與厭惡感。

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因此，她懷上第二胎後，為免再次被推進手術室挨刀，竟與家人鋌而走險，企圖靠YouTube影片自學居家生產。分娩當天，薩西卡拉在家中嘗試自然分娩，雖然順利誕下一名嬰兒，但孕婦嚴重失血，儘管隨即被送往醫院搶救，最終仍不治身亡。



警方調查發現，這對夫妻為了逃避醫院，懷孕期間刻意避開所有產檢與政府監測。警方已對此展開調查，並依過失殺人罪名對科蘭泰薩米立案，同時嚴查當時是否有未經授權的黑市醫生或助產士在場協助接生。