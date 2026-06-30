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法國通過反快時尚法案擬禁廣告　針對Shein等中國電商徵費

即時國際
更新時間：18:45 2026-06-30 HKT
發佈時間：18:45 2026-06-30 HKT

針對Shein、Temu及AliExpress等中國企業在內的電商平台加徵費用並禁止廣告宣傳，法國參議院29日正式通過反「快時尚」法案。法案內容較原草案大幅「縮水」，本土品牌獲豁免引發爭議，加上廣告禁令正面臨歐盟委員會的合法性審查，實際執行成效仍存在重大變數。

針對中國電商的徵費將隨時間遞增

法新社報道，法案旨在規管超快時尚對環境的影響。貿易部長帕潘（Serge Papin）點名Shein、Temu和AliExpress為主要目標，強調法案將針對帶動超快時尚浪潮的企業。

法國通過反快時尚法案擬禁廣告，針對Shein等中國電商徵費。美聯社
法國通過反快時尚法案擬禁廣告，針對Shein等中國電商徵費。美聯社

法案核心包括對大規模生產的紡織品徵收單件費用，費用隨時間遞增，到2030年每件最高可達20歐元（約178港元），上限為產品稅前價格的一半，部分罰款用於回收與再利用基礎設施；並禁止為超快時尚品牌進行任何形式的廣告宣傳，包括社交媒體網紅推廣。

相關新聞：Shein涉將歐洲用戶個資送中 愛爾蘭私隱公署調查

本地品牌獲豁免徵費 計劃成效成疑

然而，法案未將Zara、H&M及Kiabi等歐洲和法國品牌納入規管範圍，引發批評。綠黨議員福尼爾（Charles Fournier）指出，原草案已被「大幅縮減」。組織聯盟「停止快時尚」（Stop Fast Fashion）亦形容現行版本「大大減弱」。提出法案的議員維奧蘭（Anne-Cecile Violland）為此辯護，強調這是「嚴厲打擊Shein」的第一步。

電商年會上的中國快時尚電商Shein。 新華社
電商年會上的中國快時尚電商Shein。 新華社

禁廣告或不合規  能否執行仍存變數

至於禁止廣告的條文，歐盟委員會質疑其是否符合歐盟法律。若最終裁定不合規，法國將無法強制執行這項具阻嚇力的措施，令法案成效蒙上陰影。

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