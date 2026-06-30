世界盃2026｜海牙摩洛哥人慶祝晉級16強變暴亂 十多人被捕

世界盃32強上演強強對壘，摩洛哥憑互射12碼，以4:3淘汰荷蘭晉級16強。在摩洛哥人聚居的荷蘭海牙，氣氛一片歡騰，但後來慶祝活動演變成衝突和混亂，據報有十多人被暴力逮捕。

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法新社報道，在海牙斯希爾德斯韋克區（Schilderswijk），有球迷披着摩洛哥國旗在街頭載歌載舞，歡呼雀躍，汽車喇叭齊鳴，還放鞭炮。數百名球迷聚集在該區一個十字路口，他們踢着球，與過往車輛上的乘客瘋狂慶祝，有時甚至跳上汽車。

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海牙媒體070online報道，當一大群球迷試圖前往被稱為「海牙橙街」的Marktweg時，氣氛急轉直下，警方阻止了這群人，遭到煙火、玻璃瓶、足球和其他物品的攻擊。騎警也遭到一群暴徒的攻擊。警方多次呼籲在場人員離開，但仍有新的人群從周邊街道返回。

為恢復公共秩序，警方部署了機動部隊、警犬和水砲車驅散人群。

法新社記者目睹了大約十幾人被捕。警察用警棍擊打幾名年輕男子的腿，將他們按倒在地，然後戴上手銬，押上警車帶走。