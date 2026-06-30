Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026｜海牙摩洛哥人慶祝晉級16強變暴亂 十多人被捕

即時國際
更新時間：17:01 2026-06-30 HKT
發佈時間：17:00 2026-06-30 HKT

世界盃32強上演強強對壘，摩洛哥憑互射12碼，以4:3淘汰荷蘭晉級16強。在摩洛哥人聚居的荷蘭海牙，氣氛一片歡騰，但後來慶祝活動演變成衝突和混亂，據報有十多人被暴力逮捕。

相關新聞：世界盃2026│荷蘭首次未能晉級16強 12碼大戰80%失敗 5球射失3球

法新社報道，在海牙斯希爾德斯韋克區（Schilderswijk），有球迷披着摩洛哥國旗在街頭載歌載舞，歡呼雀躍，汽車喇叭齊鳴，還放鞭炮。數百名球迷聚集在該區一個十字路口，他們踢着球，與過往車輛上的乘客瘋狂慶祝，有時甚至跳上汽車。

相關新聞：世界盃2026︱巴拉圭踢走德國 總統宣佈全國放假一天：國家夢想變為現實

海牙媒體070online報道，當一大群球迷試圖前往被稱為「海牙橙街」的Marktweg時，氣氛急轉直下，警方阻止了這群人，遭到煙火、玻璃瓶、足球和其他物品的攻擊。騎警也遭到一群暴徒的攻擊。警方多次呼籲在場人員離開，但仍有新的人群從周邊街道返回。

為恢復公共秩序，警方部署了機動部隊、警犬和水砲車驅散人群。

法新社記者目睹了大約十幾人被捕。警察用警棍擊打幾名年輕男子的腿，將他們按倒在地，然後戴上手銬，押上警車帶走。

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
前律政司檢控主任遭革職褫奪退休金 提司法覆核今被駁回
前律政司檢控主任遭革職褫奪退休金 提司法覆核今被駁回
社會
7小時前
世界盃2026｜田中碧做罪人賽後痛哭 板倉滉：非一人失誤，是作為球隊落敗 。
世界盃2026｜田中碧做罪人賽後痛哭 板倉滉：非一人失誤，是作為球隊落敗
足球世界
8小時前
譚俊彥愛女小學畢業曬全家福  老婆顏值爆燈成焦點
譚俊彥愛女小學畢業曬全家福  老婆顏值爆燈成焦點
影視圈
20小時前
盧海鵬罕見姪仔悲從中來  睹三兄弟舊照嘆：一家五口剩番我  豁達看生死自嘲「想死冇咁易」
盧海鵬罕見姪仔悲從中來  睹三兄弟舊照嘆：一家五口剩番我  豁達看生死自嘲「想死冇咁易」
影視圈
8小時前
馬國明偕妻一家五口逛名店 《東周刊》獨家爆湯洛雯三招備孕 暴脹出巡孕味濃
00:53
馬國明偕妻一家五口逛名店 《東周刊》獨家爆湯洛雯三招備孕 暴脹出巡孕味濃
即時娛樂
9小時前
苦主「取消保單」慘遭呃走50萬 騙徒假扮AI客服 逐步套取銀行資料
投資理財
6小時前
星島申訴王 | 26歲兒子欠巨債 賣戶口淪階下囚 港媽血淚控訴：外圍摧毀整個家
04:30
星島申訴王 | 26歲兒子欠巨債賣戶口淪階下囚 港媽血淚控訴：外圍摧毀整個家
申訴熱話
5小時前
郭文貴被判囚30年，沒收近9億美元。
逃亡富商郭文貴借反共詐騙逾千人 美國法院重判監30年沒收近9億美元
即時中國
4小時前
7-Eleven推迷你收藏杯盲盒！道地/嘉士伯/可樂化身迷你不銹鋼杯 一連三星期款款不同 附換購詳情 
7-Eleven推迷你收藏杯盲盒！道地/嘉士伯/可樂化身迷你不銹鋼杯 一連三星期款款不同 附換購詳情 
時尚購物
5小時前