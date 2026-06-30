環孢子蟲病 | 美國17州爆疫145人確診 懷疑禍從口入致病

美國疾病控制與預防中心（CDC）日前有報告指出，全美至少17州共145人感染環孢子蟲病（Cyclosporiasis），年齡介於5歲至86歲之間，初步判定可能透過進食遭寄生蟲糞便污染的食物染病。

罕會人傳人

據《每日郵報》報道，環孢子蟲病由環孢子寄生蟲引起，主要透過食用或飲用遭寄生蟲糞便污染的食物或飲水傳播，人與人之間傳播罕見。病患接觸後約一周出現腹瀉、嚴重痙攣、噁心、嘔吐及疲勞等症狀，若未及時治療，病情可能持續超過一個月，反覆發作。

相關新聞：郵輪疫情｜加勒比公主號爆發諾如病毒 115人腹瀉嘔吐

CDC截至6月16日的統計顯示，145名患者中已有20人住院治療，發病時間集中在5月1日至6月6日，迄今已知的病患近期均無出國旅遊紀錄。病患以紐約州最多，其次為德州及伊利諾州。官方正在調查多個州的群聚病例，尋找潛在感染源。過去類似感染常與袋裝沙拉、香菜、羅勒等綠葉蔬菜有關。

此外，CDC亦通報45起與境外旅遊飲食相關的環孢子蟲病例，病患年齡介於17歲至89歲，其中3人住院。專家建議民眾避免食用可能遭糞便污染的食物或水源，並遵循一般食品安全準則。