愛潑斯坦案︱調查未明股神巴菲特暫緩對蓋茨基金會捐款 20年來首次

愛潑斯坦案的餘波繼續發酵。《華爾街日報》周一（29日）引述消息人士透露，美國「股神」巴菲特（Warren Buffett）已暫緩對蓋茨基金會的捐款，為20年來首次；他正等待有關已故淫媒富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）與該基金會往來關係的審查結果。

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捐款是「終身」承諾

消息人士透露，巴菲特對蓋茨基金會捐款的決定將推遲到今年晚些時候，可能會延至他發佈感恩節信函時。巴菲特通常會在每年6月或7月初捐贈價值數十億美元的巴郡（Berkshire Hathaway）股份，這亦是他「終身」承諾的一部分。

現年95歲的巴菲特今年3月底接受《CNBC》專訪時直言，蓋茨與愛潑斯坦的來往曝光後，便沒有和這位好友交談。他認為與對方曾共度美好時光，「但在事情（愛潑斯坦案）澄清之前……我只是覺得多談沒什麼意義」。

他又指出，自己記憶力已經衰退，不希望上庭作證，並「試著記住基金會20年或30年來所做的一切事情」。

被問及會否繼續捐款給蓋茨基金會，巴菲特表示會靜觀其變，目前尚未作出決定。雖然他不認為蓋茨「與那些女孩或島嶼」的事情有任何關係，但坦言正在了解一些以前不知道的事。

事實上，自2006年以來，巴菲特已向蓋茨基金會捐贈了超過430億美元（約3,354億港元）。

批愛潑斯坦「史上最強騙子」

巴菲特此前批評愛潑斯坦是「史上最強的騙子」，同時慶幸蓋茨沒有邀請他。巴菲特表示：「我與那件事沒有任何關係，除了我把錢投進去之外。」

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微軟（Microsoft）創辦人比爾·蓋茨（Bill Gates）與愛潑斯坦的往來，令其基金會深陷爭議。美國司法部在1月公佈的電子郵件顯示，愛潑斯坦與蓋茨基金會員工存在通訊紀錄。

基金會行政總裁蘇茲曼（Mark Suzman）已委託外部審查，了解基金會過去與愛潑斯坦的接觸，預計結果將於今年夏季出爐。