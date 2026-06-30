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歐洲熱浪｜英國迎最熱6月 倫敦氣候論壇竟因「會場太熱」被迫取消

即時國際
更新時間：15:47 2026-06-30 HKT
發佈時間：15:47 2026-06-30 HKT

英國倫敦近日遭熱浪籠罩，適逢「倫敦氣候行動周」（London Climate Action Week，LCAW）6月20至28日舉行，卻恰逢熱浪籠罩歐洲，一場原本要討論「極端高溫影響」的活動，因會場溫度過高、恐影響公共健康，臨時宣布取消，事件諷刺引發外界關注。

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2026年，英國錄得有史以來最熱的6月。 路透社
2026年，英國錄得有史以來最熱的6月。 路透社

據路透社報道，倫敦氣溫在「氣候行動周」進行到一半時飆升，與會代表在酷熱天氣中，奔走各個會場。其中一場活動原定於倫敦政治經濟學院（London School of Economics）的近百年歷史建築內舉行。

和英國許多老舊建築一樣，該場地沒有安裝冷氣，僅靠自然通風與電風扇降溫。主辦單位表示，由於現場溫度過高，考慮到公共健康風險，最後決定取消活動。

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倫敦工人在酷熱天氣下工作。 美聯社
倫敦工人在酷熱天氣下工作。 美聯社

主辦單位表示，今年倫敦氣候行動周吸引來自政府、企業、金融界與公民社會等超過7.5萬人參與，活動多達1300場，討論如何加速推動氣候行動。

活動期間，英國迎來有紀錄以來最熱的6月。英國氣象局（Met Office）指出，英格蘭南部周三測得35.8°C，路透氣候監測（Reuters Climate Monitor）也顯示，倫敦當時氣溫32°C，比1961年至1990年間6月正常高溫高出12.3°C。

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