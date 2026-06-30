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醫療過失｜印度醫生用錯噴鼻劑滴眼　感冒男嬰雙目永久失明　

即時國際
更新時間：15:43 2026-06-30 HKT
發佈時間：15:43 2026-06-30 HKT

近日，印度中央邦薩加爾縣發生一宗嚴重醫療過失，一名僅19個月大的男嬰因感冒及眼睛紅腫求醫，值班男醫生竟將噴鼻劑當成眼藥水滴入其雙眼，導致男嬰雙眼永久失明，父親悲痛欲絕已向警方報案。

據印度媒體報道，事發於5月29日，男嬰父親發現19個月大的兒子維奈（Vinay）出現感冒症狀及眼睛紅腫，便帶他前往班達公立醫院求診。當時的值班醫生維爾馬（Himanshu Verma）檢查後，竟然直接將用來緩解鼻塞的噴鼻劑滴入男嬰眼睛，隨後還給了其他藥物。

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男嬰病情在短短幾小時內急劇惡化，家人緊急將他轉診至薩加爾地區醫院，之後再轉往全印度醫學科學研究所（AIIMS）接受治療。但診斷結果令人崩潰，醫生宣告男嬰雙眼已永久失明，與最初的錯誤治療有直接關聯。

男嬰父親憤怒向警方報案，痛訴「我兒子的生活被毀了，因為咳嗽、感冒和眼睛發紅被送往醫院。現在他永遠都看不見了。」

衛生官員已成立專案調查委員會，將對涉案醫護人員展開徹查，並採取法律行動。

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