尼日利亞校園遭襲擊釀3死　槍手考場擄走多名學生　

29日，尼日利亞博爾諾州（Borno）發生嚴重校園襲擊事件，槍手闖入拉薩日間中學（Lassa Day Secondary School）考場，開槍射擊並擄走多名學生，造成至少3人死亡，包括2名教師及1名學生。

據當地傳媒及國際特赦組織尼日利亞分會報道，事發時校內正在舉行考試，一群15歲至18歲學生聚集校園，未料一群武裝分子突然闖入並擄走多名學生，現場一度陷入混亂。社交平台影片顯示，學生在槍聲中驚慌失措逃出學校保命，有人爬窗、有人衝向校門。

警方發言人達索（Nahum Daso）告訴美聯社，攻擊發生數小時後，已救出約10名受害者，但他未詳細說明傷亡情況。目前尚無任何組織承認責任。

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尼日利亞分會發聲明指出，學校應是安全場所，沒有任何孩子應被迫在受教育與保住性命之間做選擇，並呼籲尼日利亞政府加強保護兒童生命，避免教育體系繼續受到北部武裝團體威脅。

6月稍早，尼日利亞軍方才從恩戈謝鎮（Ngoshe）救出300多名遭極端伊斯蘭恐怖組織博科聖地綁架的人。恩戈謝距離29日發生綁架案的拉薩約114公里。5月，尼日利亞政府亦表示，與美國的聯合行動已擊斃175名遜尼派極端伊斯蘭武裝ISWAP武裝分子。