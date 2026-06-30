日本熊出沒 | 栃木縣7旬農民遭熊襲受傷 秋田新幹線列車撞熊急煞停

日本持續有野熊出沒襲人，栃木縣那須鹽原市1名73歲農民周二（30日）清晨在住處旁的田地遭熊隻襲擊受傷，附近的市立鹽原中小學已緊急叫停體育課的戶外活動。另外，秋田新幹線從秋田站開往東京的一班列車，當天清早驚傳在秋田市內撞上熊隻，所幸列車在緊急煞車的狀況下，沒有乘客或乘務員受傷。被撞的野熊則下落不明。

那須鹽原市熊襲人事故於清晨5時15分許發生，老翁遭遇熊襲後向當地居民求助，住戶見狀連忙撥打119報案，消防隊將其送院後發現他頭部、臉部、腹部、右手受傷，所幸沒有生命危險，這也是栃木縣今年首宗熊隻傷人案。

秋田新幹線小町10號列車在秋田市內撞上熊隻。X@Trainlike_Iwa

日本持續有野熊出沒傷人。美聯社

栃木縣今年首宗熊隻傷人 附近學校急停戶外活動

那須鹽原市教育委員會表示，事發地點附近就是鹽原中小學，校方隨即通知家長盡量接送子女上學及下課，警方和獵人協會正在加強巡邏，並呼籲民眾小心。

秋田新幹線同日亦有列車撞到熊隻，一班由秋田站開往東京站的列車，在早上7時30分許在秋田市內撞上熊隻，列車要緊急煞車。

遭秋田列車撞擊 野熊下落不明

涉事的秋田新幹線小町10號列車，從秋田市JR奧羽線和田站開往同縣大仙市羽後境車站時撞到1頭野熊，列車在羽後境站停靠進行檢查後，確認車輛沒有異常，於早上8時許恢復行駛。

JR東日本秋田分社表示，列車司機當時看到路軌上有熊隻，雖然緊急煞車，仍來不及停下，所幸車上大約200名乘客和乘務員都平安無事，至於野熊被撞擊後下落不明。