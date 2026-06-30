Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

多倫多同志遊行逾兩萬人狂歡 加國總理卡尼首出席扮遭水槍射傷

即時國際
更新時間：15:30 2026-06-30 HKT
發佈時間：15:30 2026-06-30 HKT

加拿大是全球對 LGBTQ+ 群體最友善、權益保障最完善的國家之一。6月28日，該國規模最大的年度 LGBTQ+ 慶典「多倫多同志大遊行」（Pride Toronto）盛大舉行，據報當天有超過2.5萬人參加遊行，多倫多市中心化身成一片彩虹海洋；加拿大總理卡尼（Mark Carney）亦首度以總理身份出席。

為全球第2大同志活動

卡尼途中還慫恿手持水槍的參與者朝他噴水，他全身濕透後佯裝受傷後退，過程逸趣橫生。遊行中，有義工舉起標語，悼念2016年美國佛羅里達州Pulse同志夜店槍擊案的49名遇難者。

警方表示，遊行於下午2時正式展開，市中心道路封閉至晚上8時。

作為加拿大最大同志節，亦是全球第二大同志活動，今年主題為「We Won’t Stop」。主辦方「Pride Toronto」執行總監Kojo Modeste表示，主題象徵社群持續的抗爭與勝利。儘管近年因企業撤資導致資金短缺，主辦方仍強調同志節的使命是推動持久改變，展現堅韌精神。

據估計，約有300萬人參與Pride Toronto為期一個月的慶祝活動。

最Hit
港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
世界盃2026｜田中碧做罪人賽後痛哭 板倉滉：非一人失誤，是作為球隊落敗 。
世界盃2026｜田中碧做罪人賽後痛哭 板倉滉：非一人失誤，是作為球隊落敗
足球世界
6小時前
前律政司檢控主任遭革職褫奪退休金 提司法覆核今被駁回
前律政司檢控主任遭革職褫奪退休金 提司法覆核今被駁回
社會
5小時前
譚俊彥愛女小學畢業曬全家福  老婆顏值爆燈成焦點
譚俊彥愛女小學畢業曬全家福  老婆顏值爆燈成焦點
影視圈
19小時前
馬國明偕妻一家五口逛名店 《東周刊》獨家爆湯洛雯三招備孕 暴脹出巡孕味濃
00:53
馬國明偕妻一家五口逛名店 《東周刊》獨家爆湯洛雯三招備孕 暴脹出巡孕味濃
即時娛樂
7小時前
盧海鵬罕見姪仔悲從中來 睹三兄弟舊照嘆：一家五口剩番我 豁達看生死自嘲「想死冇咁易」
盧海鵬罕見姪仔悲從中來  睹三兄弟舊照嘆：一家五口剩番我  豁達看生死自嘲「想死冇咁易」
影視圈
6小時前
台旅客來港飲茶遇搭枱「怪客」？核突食相嚇到急埋單 離開驚見一幕當場崩潰 網民兩極反應：個心有點難過VS俾我都走人
台旅客來港飲茶遇搭枱「怪客」？核突食相嚇到急埋單 離開驚見一幕當場崩潰 網民兩極反應：個心有點難過VS俾我都走人
生活百科
2026-06-29 15:45 HKT
北上長住隨時跌入「全球徵稅」網？項明生教一招合法避稅惹議 網民反問：住老人院點算？｜Juicy叮
北上長住隨時跌入「全球徵稅」網？項明生教一招合法避稅惹議 網民反問：住老人院點算？｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
日本球迷穿上巴西球衣，作「土下座」致歉。oidonhagouda@X
世界盃2026︱日本輸波崩潰球迷遭強披巴西國旗 分析：需尊重輸家
即時國際
5小時前
中年好聲音4｜雷小雷出局龍婷竟偷笑？ 網民瘋狂截圖熱議轟黑心 身世坎坷由嫲嫲執藥養大
中年好聲音4｜雷小雷出局龍婷竟偷笑？ 網民瘋狂截圖熱議轟黑心 身世坎坷由嫲嫲執藥養大
影視圈
2026-06-29 14:30 HKT