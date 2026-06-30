多倫多同志遊行逾兩萬人狂歡 加國總理卡尼首出席扮遭水槍射傷
更新時間：15:30 2026-06-30 HKT
發佈時間：15:30 2026-06-30 HKT
發佈時間：15:30 2026-06-30 HKT
加拿大是全球對 LGBTQ+ 群體最友善、權益保障最完善的國家之一。6月28日，該國規模最大的年度 LGBTQ+ 慶典「多倫多同志大遊行」（Pride Toronto）盛大舉行，據報當天有超過2.5萬人參加遊行，多倫多市中心化身成一片彩虹海洋；加拿大總理卡尼（Mark Carney）亦首度以總理身份出席。
為全球第2大同志活動
卡尼途中還慫恿手持水槍的參與者朝他噴水，他全身濕透後佯裝受傷後退，過程逸趣橫生。遊行中，有義工舉起標語，悼念2016年美國佛羅里達州Pulse同志夜店槍擊案的49名遇難者。
警方表示，遊行於下午2時正式展開，市中心道路封閉至晚上8時。
作為加拿大最大同志節，亦是全球第二大同志活動，今年主題為「We Won’t Stop」。主辦方「Pride Toronto」執行總監Kojo Modeste表示，主題象徵社群持續的抗爭與勝利。儘管近年因企業撤資導致資金短缺，主辦方仍強調同志節的使命是推動持久改變，展現堅韌精神。
據估計，約有300萬人參與Pride Toronto為期一個月的慶祝活動。
最Hit
譚俊彥愛女小學畢業曬全家福 老婆顏值爆燈成焦點
19小時前
台旅客來港飲茶遇搭枱「怪客」？核突食相嚇到急埋單 離開驚見一幕當場崩潰 網民兩極反應：個心有點難過VS俾我都走人
2026-06-29 15:45 HKT
中年好聲音4｜雷小雷出局龍婷竟偷笑？ 網民瘋狂截圖熱議轟黑心 身世坎坷由嫲嫲執藥養大
2026-06-29 14:30 HKT