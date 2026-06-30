英格蘭駐院醫生接受加薪方案 結束歷時3年工潮

英格蘭駐院醫生與政府之間歷時3年的薪酬爭議終告一段落，英國醫學會（BMA）公布公投結果，53%合資格會員投票支持接受政府提出的薪酬及培訓改革方案。隨着方案獲通過，連串工業行動正式結束。

今次投票率為57%，共有3萬2932名醫生參與。根據協議內容，駐院醫生今年將獲3.5%加薪，並追溯至今年4月1日起生效。政府表示，連同整體安排，平均實際加幅為4.9%；至明年4月，平均加幅將提升至6.6%，其後再作檢討。

英格蘭駐院醫生過3年發動多輪罷工，爭取加薪。路透社

英格蘭駐院醫生在過去3年發動15輪罷工。路透社

這項協議意味醫護人員的薪資平均將比4年前高出超過35%。路透社

平均加幅將達6.6%

這項協議意味醫護人員的薪資平均將比4年前高出超過35%。

薪酬調整後，起薪點將超過4萬英鎊（41.3萬港元），最資深級別基本年薪可達7.65萬英鎊（約79萬港元），另可因輪班及額外工時獲得津貼。

新增4500專科培訓名額

除薪酬安排外，政府承諾新增4500個專科培訓名額，並為醫生支付專業考試費用，以改善晉升前景及減輕個人財政負擔。

英國醫學會駐院醫生委員會表示，協議有助改善待遇及穩定人手，形容最終達成對醫生及病人均有利的方案。

數千名駐院醫生原定於6月15日發起為期4天的罷工，這將是自2023年以來的第16輪罷工。

過去3年發動15輪罷工

而在過去3年15輪罷工期間，英格蘭有數以十萬計醫療預約取消，候診時間進一步延長。駐院醫生佔英格蘭醫生總數近一半，涵蓋急症室、內外科及社區醫療等前線服務，其工業行動對醫療系統運作構成顯著影響。

分析認為，今次達成協議與多重因素有關。首先，持續罷工對公共醫療服務及社會觀感構成壓力，若問題遲遲未解，政治成本或進一步擴大。其次，近年醫生外流問題備受關注，改善薪酬及培訓機會被視為挽留人手的重要措施。

此外，今次3.5%加薪屬獨立薪酬審查機構建議水平，加幅分階段實施，對公共財政衝擊相對可控，亦為政府提供政策理據。

