紐約空中驚魂 | 捷藍客機甘迺迪機場撞無人機 幸無人傷亡

美國捷藍（JetBlue）航空公司一架客機紐約甘迺迪國際機場降落時，與一架無人機相撞。所幸班機最終安全降落，無人受傷。聯邦航空局將對此事展開調查。

事發於周一上午7時15分左右，涉事客機機型為空中巴士A321，從拉斯維加斯飛往紐約，撞上無人機時的飛行高度約914米。

涉事客機平安著陸。路透社

捷藍航空表示，涉事航班已安全落地且乘客平安下機。路透社

事發高度不足千米

機師向航空管制員通報，飛機轉向時和無人機相撞，撞擊處位於駕駛艙正上方。航班追蹤網站Flightradar24的數據顯示，飛機在事發一刻，距離紐約甘迺迪機場約16至19公里。

捷藍航空表示，這架航班已安全落地且乘客平安下機，經過檢查後並未在機身上發現任何損傷或碰撞痕跡，聯邦航空管理（FAA）正對此展開調查。

FAA介入調查

值得注意的是，這已是紐約都會區數日內第二宗類似事件。據美國媒體報道，聯合航空一架客機日前在降落紐瓦克自由國際機場期間，也曾遭遇無人機接近，引發飛行安全疑慮。

隨著2026年世界盃足球賽在美國、加拿大及墨西哥舉行，其中紐約及新澤西地區更將承辦包括決賽在內的重要賽事，當地航空及安全單位已全面提高警戒。

近期查扣逾500無人機

美國聯邦調查局（FBI）表示，自本月世界盃開賽以來，FBI與聯邦執法機關已在全美11座主辦城市的禁飛區內查扣超過500架違規飛行的無人機。

FAA重申，無人機依法不得在機場周邊飛行，因飛行員在高速飛行過程中，很難即時發現並閃避體積小的無人機，一旦發生碰撞，恐對飛航安全造成重大威脅。

FAA統計顯示，每個月平均都會接獲超過100宗發生於機場周邊的無人機目擊通報。主管機關警告，未經授權操作無人機闖入限制空域者，除了可能面臨高額罰款，也可能遭到刑事起訴甚至判處監禁。

