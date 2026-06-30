世界盃2026︱巴拉圭踢走德國 總統宣佈全國放假一天：國家夢想變為現實

北京時間6月30日，2026美加墨世界盃32強淘汰賽（1/16決賽）爆出冷門。巴拉圭在12碼大戰中擊敗傳統勁旅德國隊，歷史性殺入16強。

為了慶祝這場史詩級勝利，巴拉圭總統培尼亞（Santiago Peña）隨即簽署行政命令，高調宣佈當地時間6月30日全國放假一天。培尼亞更激動地向全國發表宣言：「巴拉圭人永遠不會屈服！今天就是全國假日！」

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「擊敗了4屆世界杯冠軍」

巴拉圭總統宣佈舉國同慶，放假一天。SantiPenap@X

巴拉圭總統宣佈舉國同慶，放假一天。SantiPenap@X

巴拉圭總統宣佈舉國同慶，放假一天。SantiPenap@X

巴拉圭內政部在公告中寫道，「我們在一場史詩般的比賽中，擊敗了4屆世界杯冠軍德國隊。巴拉圭向全世界展示了傳奇的瓜拉尼精神，全隊全情投入，喚起了英雄氣概，體現了對國家榮譽的奉獻，將整個國家的夢想變為現實。政府無法忽視這一巨大成就，該成就已經超越體育範疇。為了讓巴拉圭人民一同慶祝這一歷史性時刻，2026年6月30日星期二成為法定假日。」



德國在32強遇上巴拉圭。美聯社

安斯素上半場為巴拉圭打開紀錄。美聯社

甘美治的犯錯，令安斯素有單刀機會。美聯社

夏維斯為德國扳平。路透社

身穿球衣的培尼亞，在觀賽之後直接簽署行政令。他在社媒上寫道，「今天，整個國家都在慶祝。感謝國家隊帶給我們的巨大快樂，巴拉圭人們將在同一面旗幟下團結起來。」

培尼亞口中的「瓜拉尼精神」（Garra Guaraní），源自南美洲原住民瓜拉尼族，現多用來形容巴拉圭人堅忍不拔、團結奮戰與永不言敗的民族氣節。

值得一提的是，此前的小組賽第3輪，在厄瓜多爾2比1戰勝德國之後，厄瓜多爾總統也曾宣布全國放假一天。

