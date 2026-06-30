太空拯救任務 | 天文望遠鏡恐墜地球 NASA急派機械人推高軌道搶救

美國太空總署（NASA）周二緊急啟動一項耗資3000萬美元（約2.3億港元）的太空救援行動，發射機械人救援船Link，目標是將「雨燕」（Swift）太空望遠鏡提升到更高軌道，以免墜落地球，在大氣層燃燒殆盡。

「雨燕」總值2.5億美元（19.5億港元），是一種伽瑪射線天文衛星，重達1.4噸，原設壽命僅2年，自2004年發射以來，持續掃描宇宙，已運行22年。但因近期劇烈太陽活動，「雨燕」下降速度愈來愈快，必須盡快升至更高、更穩定的軌道，才能存活下來。「雨燕」當初未設計推進系統，無法自我修正。為了盡可能爭取營救時間，NASA早在今年2月關閉其科學儀器，以減緩下沉速度。

已36歲的NASA哈勃太空望遠鏡也面臨同樣風險。路透社

「雨燕」總值2.5億美元，是一種伽瑪射線天文衛星。維基百科

「雨燕」（Swift）太空望遠鏡於2004年發射升空。法新社

運作22年 正急速下墜

NASA並在去年9月聘請新創公司Katalyst Space Technologies執行救援任務。Katalyst打造3臂太空船Link，將在搭乘由飛機發射的飛馬座（Pegasus）火箭、從太平洋馬紹爾群島一座環礁發射升空後，追趕「雨燕」。

機械人救援船Link體形與小型廚房雪櫃相仿，配有3隻機械臂與類似樂高（Lego）人偶的夾爪，專門負責捕捉並推動未配備對接系統的衞星。

3臂機械人將嘗試捕捉 料歷時數月

研發公司的火箭將搭載該船，最早周二從南太平洋馬紹爾群島一個環礁由飛機發射升空。進入太空後，該船預計需一個月時間才能與「雨燕」會合並抓住它，再用數月時間將其軌道從約360公里推升至600公里的目標，以穩定高度。

然而，「雨燕」的軌道必須位於300公里以上，才有可能進行救援。根據最新估計，它預計會在10月到達這個臨界點。Katalyst則表示，如果一切順利，望遠鏡最快可在9月恢復運作。

這項任務將創下歷史，是美國首次嘗試利用商業機械人捕獲服務。另外，已36歲的NASA哈勃太空望遠鏡也面臨同樣風險，曾在太空梭時代多次由太空漫步太空人維修，可能在2028年接受Katalyst推升，以延長壽命。