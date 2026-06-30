Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

環球影城 | 確定英格蘭建歐洲首個園區 將在2031年開幕

即時國際
更新時間：12:53 2026-06-30 HKT
發佈時間：12:53 2026-06-30 HKT

美國Comcast集團與英國政府近日正式宣布，將在英格蘭貝德福德郡（Bedfordshire）興建「英國環球影城度假區」（Universal United Kingdom Resort），預計2031年正式開幕，成為環球影城進軍歐洲市場的首個據點。

據悉，新園區距離倫敦市中心車程約45分鐘，地理位置優越。為配合這座大型樂園落戶，英國政府將斥資興建兩座全新鐵路車站、改善周邊道路網絡，包括連接A421公路及M1高速公路13號交流道的路段，而Comcast亦將投資逾50億英鎊進行建設。英國政府另額外投入13億英鎊升級周邊基礎設施，兩方合計總投資額逾63億英鎊。

英國政府與 Comcast達成協議。法新社
英國政府與 Comcast達成協議。法新社
英國政府與 Comcast達成協議。法新社
英國政府與 Comcast達成協議。法新社
英國政府與 Comcast達成協議。法新社
英國政府與 Comcast達成協議。法新社

相關新聞：奧蘭多環球影城︱男子玩過山車後額頭現傷口喪命 最終報告：意外死亡

雖然官方尚未公布最終主題設計，但英國廣播公司（BBC）引述消息人士透露，園區很可能引入具英國文化特色的經典IP，包括《007》系列與《柏靈頓》；另有傳聞指《魔戒》與《侏羅紀世界》將成為重點主題園區之一。規劃文件亦顯示，園區可能打造全歐洲最高的過山車，並附設免門票的餐飲娛樂購物區，讓未購票的訪客也能享受園區氛圍。

英國環球影城初期規模將與美國佛羅里達的環球影城、冒險島及史詩宇宙樂園相近，長遠計劃則預計擴建至與日本環球影城相當的規模。園區亦特別強調將以生態保育及環境友善為設計核心，在歷代環球影城中屬一大創新。

最Hit
世界盃2026｜田中碧做罪人賽後痛哭 板倉滉：非一人失誤，是作為球隊落敗 。
世界盃2026｜田中碧做罪人賽後痛哭 板倉滉：非一人失誤，是作為球隊落敗
足球世界
5小時前
港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
譚俊彥愛女小學畢業曬全家福  老婆顏值爆燈成焦點
譚俊彥愛女小學畢業曬全家福  老婆顏值爆燈成焦點
影視圈
17小時前
前律政司檢控主任遭革職褫奪退休金 提司法覆核今被駁回
前律政司檢控主任遭革職褫奪退休金 提司法覆核今被駁回
社會
4小時前
馬國明偕妻一家五口逛名店 《東周刊》獨家爆湯洛雯三招備孕 暴脹出巡孕味濃
00:53
馬國明偕妻一家五口逛名店 《東周刊》獨家爆湯洛雯三招備孕 暴脹出巡孕味濃
即時娛樂
6小時前
體壇早報｜日本被巴西絕殺 田中碧失誤痛哭 德國爆冷出局。美聯社、路透社
體壇早報｜日本被巴西絕殺 田中碧失誤痛哭 德國爆冷出局
足球世界
6小時前
世界盃2026｜德國首次世盃互射12碼落敗 巴拉圭晉身16強。
世界盃2026｜德國首次互射12碼落敗 巴拉圭晉級16強
足球世界
6小時前
台旅客來港飲茶遇搭枱「怪客」？核突食相嚇到急埋單 離開驚見一幕當場崩潰 網民兩極反應：個心有點難過VS俾我都走人
台旅客來港飲茶遇搭枱「怪客」？核突食相嚇到急埋單 離開驚見一幕當場崩潰 網民兩極反應：個心有點難過VS俾我都走人
生活百科
22小時前
北上長住隨時跌入「全球徵稅」網？項明生教一招合法避稅惹議 網民反問：住老人院點算？｜Juicy叮
北上長住隨時跌入「全球徵稅」網？項明生教一招合法避稅惹議 網民反問：住老人院點算？｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
盧海鵬罕見姪仔悲從中來 睹三兄弟舊照嘆：一家五口剩番我 豁達看生死自嘲「想死冇咁易」
盧海鵬罕見姪仔悲從中來  睹三兄弟舊照嘆：一家五口剩番我  豁達看生死自嘲「想死冇咁易」
影視圈
5小時前