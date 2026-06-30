環球影城 | 確定英格蘭建歐洲首個園區 將在2031年開幕

美國Comcast集團與英國政府近日正式宣布，將在英格蘭貝德福德郡（Bedfordshire）興建「英國環球影城度假區」（Universal United Kingdom Resort），預計2031年正式開幕，成為環球影城進軍歐洲市場的首個據點。

據悉，新園區距離倫敦市中心車程約45分鐘，地理位置優越。為配合這座大型樂園落戶，英國政府將斥資興建兩座全新鐵路車站、改善周邊道路網絡，包括連接A421公路及M1高速公路13號交流道的路段，而Comcast亦將投資逾50億英鎊進行建設。英國政府另額外投入13億英鎊升級周邊基礎設施，兩方合計總投資額逾63億英鎊。

英國政府與 Comcast達成協議。法新社

英國政府與 Comcast達成協議。法新社

英國政府與 Comcast達成協議。法新社

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雖然官方尚未公布最終主題設計，但英國廣播公司（BBC）引述消息人士透露，園區很可能引入具英國文化特色的經典IP，包括《007》系列與《柏靈頓》；另有傳聞指《魔戒》與《侏羅紀世界》將成為重點主題園區之一。規劃文件亦顯示，園區可能打造全歐洲最高的過山車，並附設免門票的餐飲娛樂購物區，讓未購票的訪客也能享受園區氛圍。

英國環球影城初期規模將與美國佛羅里達的環球影城、冒險島及史詩宇宙樂園相近，長遠計劃則預計擴建至與日本環球影城相當的規模。園區亦特別強調將以生態保育及環境友善為設計核心，在歷代環球影城中屬一大創新。