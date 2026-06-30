中東局勢 | 若伊朗再射導彈 以防長警告將單獨空襲

正當美國與伊朗準備就霍爾木茲海峽控制權、伊朗核計畫等問題繼續磋商之際，以色列國防部長卡茨警告，他已下令軍方制定獨立的空襲計畫，警告若伊朗攻擊以色列，以軍最快周二就能重啟與伊朗的戰爭。

以色列《新消息報》網站報道，卡茨周一在記者會上表示，如果伊朗朝以色列發射導彈，以色列也將以武力打擊伊朗，以色列絕不接受伊朗朝以方開火，以方也已向美國表明立場，同時設定好打擊目標。

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他強調，以色列不想干擾美國總統特朗普在伊朗衝突中的外交努力，但強調：「以色列在防衛自身安全方面不能妥協，不論是在黎巴嫩還是在伊朗。」

2種情況下 以獨打伊朗

卡茨表示，在2種情況下，以色列可能重啟與伊朗的戰爭，一種是特朗普認為談判已經結束，想要重燃戰火；二是伊朗攻擊以色列；如果伊朗發動攻擊，那將是第3次伊朗戰爭。

卡茨強調以色列絕不可能允許導彈攻擊領土而不採取武力回應，這種情況可能在2天內發生，我已指示以色列國防軍做好在伊朗進行藍與白行動的準備。所謂的「藍與白」行動，指的是由以色列領軍、不依靠外部軍隊的行動。

卡茨重申，伊朗依舊保有導彈庫存及發射能力，但他認為以色列的進攻能力能迅速壓制伊朗火力，稱以色列在對伊朗的行動中已取得「重大成就」、造成「巨大破壞」，消滅「其滅絕計畫的頭目」，他也稱，伊朗、真主黨、哈馬斯、也門胡塞武裝組織的領導人都躲在地堡裡。