歐洲熱浪 | 法國死亡人數激增 巴黎停屍間爆滿 冰櫃一位難求

熱浪席捲歐洲，法國死亡人數激增，巴黎停屍間已經爆滿，一位難求。有停屍間經營者每隔幾分鐘便接到詢問冰櫃空位的電話，甚至有死者必須暫時安頓在80公里外的郊區。法國氣象局指出，這波熱浪正逐漸緩解，但到了7月初，極端高溫將再次來襲，呼籲民眾提前防範。

巴黎停屍間經營者赫特利（Zouhaeir Hertelli）每隔幾分鐘便接到殯葬業者或家屬來電，他們都詢問同樣問題：「你這邊還有空位嗎？」但他管理的32個冰櫃已經爆滿，他只能一遍又一遍地輕聲回答：「沒有了。」

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停屍間經營者指，有部分遺體被迫安置在80公里外的巴黎郊區，甚至直接入殮。路透社

巴黎停屍間經營者赫特利指，停屍間現時一位難求。路透社

熱浪席捲歐洲，法國死亡人數激增。美聯社

法國超額死亡人數達1000

赫特利說他接到了上百通電話，真的面臨災難性情況，因為熱浪導致死亡人數大量增加。

法國公共衛生機構近日宣布，上周熱浪來到高峰時，許多地區氣溫飆破攝氏40度，6月24日單日有超過1200人死亡，25、26日各有約1400人死亡，較4、5月平均單日死亡人數的900至1000人還要多。

這3天登記的死者中，85%為65歲以上長者，住家內的死亡案例更是激增40%。當局估算，單是這3日，加起來的超額死亡人數就達到1000人。

部分遺體存放80公里外郊區

面對停屍間空間不足的問題，巴黎市政廳緊急加設40個冰櫃存放遺體，市立醫院也額外提供50個空間，但即使如此，空間依然不足，有部分遺體被迫安置在80公里外的巴黎郊區，甚至直接入殮。為了騰出更多空間，不少殯葬業者緊急申請設置臨時冷藏集裝箱。

法國人對2003年的熱浪仍記憶猶新，當年約造成1.5萬人死亡，死者以老年人為主，令法國社會開始重視老年人照護問題。

巴黎殯葬業者貝特朗（Véronique Bertrand）表示，現在經手的多數死者為獨居人士，根據遺體被發現時的情況，死因只可能是高溫。貝特朗擔憂民眾已經忘了2003年的教訓，敦促民眾團結起來，多關心身旁的獨居人士。