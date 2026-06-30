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英美煙草推AI轉型計劃 裁兩成員工涉5500人

即時國際
更新時間：11:27 2026-06-30 HKT
發佈時間：11:27 2026-06-30 HKT

全球煙草巨頭英美煙草（British American Tobacco）周一（29日）宣布，通過裁員和崗位轉移，將員工規模減少約20%，以推進由人工智能（AI）驅動的轉型計劃，削減成本並提高利潤，同時應對監管挑戰和新品上市延遲。

3500員工轉職第三方公司

路透社報道，英美煙草將裁減5500個崗位，並把另外3500個崗位轉移給包括埃森哲（Accenture）在內的第三方公司，合計影響9000名員工。此次重組不包括公司在美國的最大市場。

英美煙草生產好彩（Lucky Strike）和登喜路（Dunhill）等知名香煙品牌。公司預計，這項降本計劃到2028年每年可額外節省6億英鎊（約62億港元）；此前公司已設定到2027年節省5億英鎊（約52億港元）的目標。

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在美國市場，新型尼古丁產品如Vuse電子煙和Velo尼古丁袋上市受監管限制，審批過程漫長，導致產品延遲推出，限制銷售增長。

英美煙草今年2月已表示，新的生產力提升計劃可能導致裁員。公司周一指出，多數崗位調整已向員工確認，其餘協商工作將按當地規定進行。

 

 

 

 

 

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