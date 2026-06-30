WhatsApp推出用戶名功能 30億用戶免公開手機號碼 以保障私隱

WhatsApp宣布推出新功能，容許用戶以專屬的名稱與其他用戶建立聯繫，毋須即時分享手機號碼，以加強保障私隱。WhatsApp表示，用戶名預留即日起開放，相關功能預計於今年稍後正式啟用。WhatsApp強調，此功能旨在為用戶提供更多方式保障電話號碼的私隱，並在有需要時，以另一種方式與新認識的人建立聯繫。

目前，WhatsApp主要以手機號碼作為帳戶識別方式。新功能推出後，用戶可選擇透過用戶名名代替電話號碼，與新聯絡人、活動中認識的人士，或群組內其他成員建立聯繫，無需向所有成員公開電話號碼。但WhatsApp新帳戶仍必須以電話號碼註冊。

WhatsApp30億用戶免公開手機號碼，以保障私隱。路透社

WhatsApp推用戶專屬名稱功能。美聯社

WhatsApp新帳戶仍須以電話號碼註冊。路透社

新帳戶仍須以電話號碼註冊

首次聯繫時，對方必須知道精確的用戶名，從而確保對話基於私人聯繫而非公開搜尋。

WhatsApp表示，未來數月會分階段推出新功能，並已開放預留專屬用戶名，但不會建立公開用戶名目錄或推薦帳號；用戶亦無法隨意瀏覽他人的名稱，必須取得其他人完整和準確的用戶名，才能建立聯繫。

防冒認名人及政府帳戶

公司亦會保護與公眾人物、名人及政府機構相關的名稱，避免被不法分子搶先註冊，以防範冒認及詐騙行為。

在用戶名預留方面，用戶可透過「設定」＞「帳號」＞「用戶名」進行操作。由於全球超過30億用戶使用WhatsApp，提早預留有助避免爭奪熱門名稱。

不設公開搜尋目錄

企業、創作者及組織可保留與Instagram或facebook相同的用戶名，以便在Meta旗下平台維持一致的身份識別。此外，WhatsApp 提供內置用戶名產生器，並新增可選的用戶名密鑰功能，啟用後新聯繫人需同時知道用戶名及密鑰才能開始對話。

WhatsApp新功能與Signal等通訊應用程式相似。Signal早前已允許用戶透過用戶名開始對話，而無需直接提供電話號碼。