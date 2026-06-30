世界盃2026︱日本輸波崩潰球迷遭強披巴西國旗 分析：需尊重輸家

巴西在世界盃淘汰賽憑馬天尼利於第95分鐘的補時絕殺，以 2:1 險勝日本，亦令藍武士連續三屆首輪出局。終場哨響一刻，看台上一名藍髮日本球迷仰天痛哭，情緒徹底崩潰。此時，身旁狂歡的巴西球迷一湧而上，將巴西國旗、波衫強行披在他身上，不過這一畫面亦掀起輿論爭議。

以「土下座」表達歉意

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在觀眾席上，該名日本球迷先是憤怒地脫下外套狠摔在地上，隨後抱頭尖叫。此時，身旁狂歡的巴西球迷一湧而上，用巴西國旗、波衫將他層層包圍。儘管他試圖掙脫，但巴西球迷仍一再將國旗披回他身上。

據巴西媒體《FOFOQUEI新聞》報道，該名球迷隨後更被強行套上巴西球衣，並做出日式下跪的「土下座」姿勢。

日本球迷穿上巴西球衣，作「土下座」。oidonhagouda@X

日本球迷穿上巴西球衣，作「土下座」。oidonhagouda@X

所謂「土下座」，是日本文化中雙膝跪地、雙手與額頭貼地的極致禮儀，用作表達極度謙卑、尊崇或最深切的歉意。

不過截至目前，該球迷本人並未透過社群媒體或任何官方管道發表聲明，網路上僅有現場影片與截圖流傳，暫無其個人的後續專訪或文字證詞。有分析認為，他可能並非公眾人物，因此無意或無法主動聯繫外界。

「貼臉開大」還是「森巴熱情」？

這起事件隨即引發各界熱議。日本網民普遍認為巴西球迷的舉動是在對手傷口上灑鹽，屬於惡意嘲諷的「貼臉開大」行為。

相反，中國網民及部分國際媒體則傾向將其解讀為「森巴式熱情」，認為巴西人天性熱衷分享喜悅，雖沒顧及對方感受，但並非刻意羞辱。

風波根源在於文化錯位

有分析指出，這次風波的根源在於文化錯位：當東亞文化中含蓄、講求體面的失敗觀，撞上南美洲毫無邊界感的狂歡，便演變成這場風波。贏家固然有權慶祝，但不應將失敗者強行納入自己的慶祝敘事中——「真正的體育精神，不只是贏家的狂歡，也包含對輸家沉默的尊重」。

日本賽前放話質疑巴西

事實上，在2026年世界盃這場淘汰賽前，兩隊的互動已火藥味十足。日本前鋒鹽貝健人受訪時曾直言「尼馬（Neymar）已非當年勇」，並質疑巴西隊的統治力不如今屆的法國與阿根廷。這番言論當時被視為看輕巴西，在網路上掀起軒然大波。