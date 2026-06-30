秘魯誕首位女總統 藤森慶子險勝 日裔家族重返政壇

秘魯6月7日舉行總統大選第2輪投票，選務當局經數周點票後，周一公布最終結果，顯示保守派候選人藤森慶子（Keiko Fujimori）以極小領先幅度勝選，擊敗左翼政黨「一起為了秘魯」候選人桑切斯（Roberto Sanchez）。她將於7月28日就任，將是秘魯史上首名女總統。這也是繼其父藤森謙也（Alberto Fujimori）之後，秘魯再度出現日裔總統。

51歲的藤森慶子是已故秘魯前總統藤森謙也的女兒，她勝選後在社交平台X發文，指國家正在逐步走向秩序，將會為人民帶來希望。她主張延續親市場、重投資路線，採取更強硬手段打擊犯罪，解決秘魯國內普遍存在的嚴重不平等問題。

藤森慶子將繼承父親衣缽。新華社

4度角逐總統，藤森慶子終於當選。法新社

藤森慶子將繼承父親藤森謙也衣缽。法新社

藤森慶子主張延續親市場、重投資路線，採取更強硬手段打擊犯罪。路透社

承諾恢復「秩序與希望」

今次大選聚焦日益惡化的治安問題與長期政治動盪，秘魯過去10年換了8位總統，面對敲詐勒索集團橫行及買兇殺人案件增加，藤森慶子承諾比照父親執政時期的強硬作風，恢復國家的「秩序與希望」。

根據最終點票結果，右翼政黨人民力量黨候選人藤森慶子拿下922萬3396票，得票率為50.135%，桑切斯獲得917萬3755票，得票率49.865%。2人之間的第2輪投票是近幾十年來拉丁美洲競爭最激烈的選舉之一。

藤森家族重返政壇 誕史上首位女總統

藤森慶子過去3度競選總統，但全數以失敗告終。她的勝選意味自藤森被罷免20多年後，藤森家族重返政壇。其父親藤森謙也擁有秘魯和日本雙重國籍，於1990年至2000年出任秘魯總統，任內嚴厲打擊反政府武裝，大力改革及改善治安，令經濟迅速發展，但任期後段捲入多宗政治貪污醜聞，2000年藉外訪流亡日本，5年後在智利被捕。他於2007年被引渡回秘魯，2009年因反人類罪被判監25年，2023年12月因人道主義理由獲釋，2024年病逝，終年86歲。

數十年來，藤森這個姓氏既是資產，也是包袱，它讓藤森慶子迅速累積政治聲量，擁有穩定的支持者與深厚的政治人脈，但也始終伴隨爭議與質疑。

左翼候選人質疑海外點票違規

對數百萬秘魯人而言，其父親藤森執政時期留下的陰影至今仍在，不少選民因此拒絕支持任何姓藤森的候選人，這也使得藤森慶子先前3度角逐大位皆以失敗告終，直到第4次挑戰才終於勝選。

桑切斯現年57歲，經濟上強調調整發展模式、強化國家作用，治安上主張從國家治理和社會政策入手應對犯罪問題。

此前，桑切斯譴責海外選票點票存在違規行為，並稱他將拒絕接受選舉結果。他表示將繼續向選舉機構提出申訴，必要時訴諸國際組織，並稱「不會承認藤森慶子政府」。

