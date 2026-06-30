航空史突破︱「和諧之子」超音速無音爆 客機飛行時間或將減半

由美國太空總署（NASA）研發、被譽為「和諧之子」的X-59超音速試驗機，在本月的飛行測試中，首度突破音障而不產生傳統的「音爆」（sonic boom），為航空史上首次，原因是這款試驗機採用極長的「針尖狀機頭」的獨特設計。NASA相信這將為未來在陸地上空實現超音速民航飛行鋪路，可大幅縮短飛行時間。

X-59是一款造價約2.5億美元（約19.6億港元）的試驗性噴氣式飛機，由NASA與美國航天巨頭洛歇馬丁共同研發，是NASA主導的Quesst計劃的核心。該計劃旨在讓飛機在不產生震耳欲聾的音爆情況下，以超音速飛行。

超音速民用飛機長期被禁

傳統超音速飛機飛行時，當其速度接近或超過音速，前方的壓力波會聚集並導致氣壓驟變，傳到地面便形成如爆炸般的巨響。

NASA工程師克萊亞特指出，音爆並非僅在突破音障的一刻產生，而是會在飛行期間隨飛機一起沿途傳播。由於「音爆」足以震碎窗戶甚至損壞建築物，自1970年代起，超音速民用飛機一直被禁陸地上空飛行，基本上只能在海洋上空飛行。

NASA認為，X-59已經解決了這個問題。這款飛機採用細長的針狀頭部和光滑的機身設計，其中針狀機頭幾乎佔據其總長度的三分一，達到有效分散衝擊波、防止其匯聚成強烈聲震的效果。

細長針狀頭分散衝擊波

為了進一步降低噪音，工程師們也盡可能讓噴射引擎的底部保持光滑。NASA表示，最終效果應如同汽車門在停車場關閉的聲音。

X-59日前在加州試飛，月中成功達到工程師預設的「設計測試條件」，在約5.5萬英尺高空以1.4馬赫（約每小時1715公里。1馬赫相當於1倍音速）速度飛行，這亦是其最終計劃的飛行速度與高度。這款飛機被視為和諧式客機的接班者。

一位參與研發的工程師先前表示，NASA的目標是將X-59的技術應用於未來的客機，從而將部分現有航班的飛行時間縮短一半。他表示，到2040年，一架可容納44名乘客的「無音爆」超音速噴射機有望使用。