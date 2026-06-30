委內瑞拉強震｜增至1719人死 曾被棄養搜救犬廢墟中救出多人成英雄

南美洲國家委內瑞拉上周三（24日）接連發生7.2級及7.5級地震，據官方最新公布，不幸遇難人數已攀升至1,719人，另外有5,000多人受傷，15,000人無家可歸。而在暗無天日的廢墟搜救行動中，一幕感人至深的救人畫面為災區帶來了生命的曙光。一隻曾遭遇嚴重虐待並被狠心棄養的邊境牧羊犬「海嘯（Tsunami）」，在首都一處倒塌的住宅執行任務時，憑藉極其敏銳的嗅覺，成功在瓦礫堆中救出一名受困男子，被封為救人英雄。

英雄犬身世坎坷 身經百戰曾遠征土耳其

根據報道，當時「海嘯」在廢墟上停駐並發出示警，搜救人員隨即按照其標記的位置展開精準挖掘。在經過數小時的艱苦努力後，順利將該名受困男子安全救出。這段救援畫面在網上曝光後，迅速引發網上瘋傳，「海嘯」亦瞬間成為無數受災民眾心中的英雄與希望象徵。

這隻立下大功的英雄犬「海嘯」，背後有着一段令人動容的坎坷身世。據了解，「海嘯」年幼時曾遭受前主人殘忍虐待並棄之街頭，幸得當地動物保護組織APROA及時伸出援手救援收養。動保人員隨後發現，「海嘯」展現出邊境牧羊犬特有的優異學習能力與超凡專注力，遂將其轉介接受嚴格的搜救犬專業訓練。在訓犬師的悉心指導下，「海嘯」最終通過考核，成為災難搜救單位K-SAR ECID的正式搜救犬。

事實上，今次並非「海嘯」首次在災難前線立功。這隻身經百戰的搜救犬曾於2023年遠征參與土耳其及敘利亞大地震後的國際搜救任務，亦曾多次協助委內瑞拉本土多宗洪災與土石流的救援，救援經驗極為豐富。

據報至少助救出13名傷者 完成任務後將退役

據當地報道指，「海嘯」在今次地震中，已至少成功協助搜獲救出13名傷者，而已服役9年的牠，今次將是牠最後一次執行任務，之後便退役。

報道引述專業搜救專家指出，搜救犬在進入結構脆弱的倒塌建築搜尋生命跡象時，現場人員必須保持絕對安靜，以防噪音及多餘的人員氣味干擾判斷。搜救犬主要依靠人類受困時散發出的細微氣味進行追蹤，一旦確認位置，便會透過持續吠叫或固守原地等方式向隊員標記提示。這項精準的標記方法目前已獲得國際社會高度認可，更是聯合國人道事務協調廳（OCHA）和國際搜索與救援諮詢團（INSARAG）所協調的城市搜救（USAR）標準化行動之一，能大幅縮短挖掘時間，提高生命救活率。

今次震災難源於委內瑞拉本月24日傍晚接連發生的兩起規模分別高達7.2級及7.5級的強震，造成首都加拉加斯及沿海地區的多棟建築物倒塌，基礎設施遭到嚴重破壞，不幸遇難人數曾至1,719人，目前災區仍有超過6萬人處於失聯狀態，多國組成的國際救援團隊已陸續投入前線支援，爭分奪秒救人。