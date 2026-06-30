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世紀熱浪｜世衛：歐洲1300人死亡與高溫相關 升溫速度快全球平均2倍

即時國際
更新時間：08:28 2026-06-30 HKT
發佈時間：08:28 2026-06-30 HKT

歐洲熱浪持續，世界衛生組織總幹事譚德塞周日（28日）稱，自6月21日以來，歐洲已記錄到超過1300例與高溫相關的超額死亡。

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乃全球暖化最快的大洲

超額死亡數指特定地點和特定時期內的估計死亡人數，與沒有健康危機情況下的估計死亡人數之間的差額。 譚德塞稱，歐洲是全球暖化最快的大洲，升溫速度是全球平均水平的兩倍。

法國公共衛生署同日（28日）公佈的初步數據顯示，本輪高溫期間，僅6月24日至26日的3天就記錄到逾1000例超額死亡，在監測到的死亡病例中，85%涉及65歲及以上人群。衛生部長說，法國政府為醫院緊急採購的3萬台冷氣機預計「未來幾天」送達，以應對下一波熱浪。法國並非所有醫院病房都有降溫或空調系統。

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