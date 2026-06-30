伊朗局勢｜特朗普：美伊談判今日多哈舉行 伊方否認

美國總統特朗普周一（29日）在社交平台發文，宣稱伊朗主動提出會談請求，兩國代表將於星期二（今日）在卡塔爾首都多哈舉行高級別談判。然而，伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）及高層官員同日發表聲明，斷然否認美伊兩國在未來幾天有安排任何級別的會談，更警告法國等西方國家切勿藉「掃雷」實施挑釁行為。

美媒引述白宮：特使偕庫什納赴多哈談判

霍士新聞較早時引述白宮發言人萊維特表示，總統特使威特科夫和特朗普的女婿庫什納，已敲定於今個星期前往多哈，代表美方參加美伊高級別談判，以延續討論諒解備忘錄的相關事宜。特朗普隨後更在社交媒體上稱，談判在星期二便會正式拉開帷幕。

特朗普宣稱伊朗主動提出會談請求，兩國代表將於今日在卡塔爾首都多哈舉行高級別談判。美聯社

除了政治談判陷入僵局，霍爾木茲海峽的軍事控制權亦成為新的戰場。美聯社

伊朗強調，霍爾木茲海峽的掃雷工作屬於伊朗的絕對主權，將「完全由伊朗負責」。美聯社

然而，這番「美伊破冰」的言論旋即遭到伊方駁斥。伊朗外交部發言人巴蓋伊澄清，伊朗雖然確實會在今個星期派遣一個技術和專家代表團前往多哈，目的是跟進諒解備忘錄落實的相關事項，但他強調，未來幾天不論是任何級別，伊朗都不會與美國舉行談判，美方代表團前往多哈純屬其自身行程，與伊朗一方的行程毫無關聯。

指控美方未符最終談判前提 堅稱霍爾木茲海峽掃雷全由伊方負責

巴蓋伊表示，根據雙方此前簽署的備忘錄，若要啟動最終協議的談判，其首要前提是備忘錄當中的五項條款必須獲得持續且切實的落實。他指，伊朗目前的重中之重是確保這些相關條款開始執行，因此暫時不會進入最終談判階段。

除了政治談判陷入僵局，霍爾木茲海峽的軍事控制權亦成為新的戰場。路透社報道，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）周一表示，法國和阿曼正試圖共同努力緩和中東的緊張局勢，並揚言將與合作夥伴攜手清除霍爾木茲海峽的水雷。

這番言論隨即激起伊朗的強烈反彈。伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）表示，根據諒解備忘錄，霍爾木茲海峽的掃雷工作屬於伊朗的絕對主權，將「完全由伊朗負責」。加里巴巴迪更警告巴黎當局：「鑑於局勢敏感而複雜，我們強烈建議法國不要以挑釁行為使局勢進一步複雜化。」

加里巴巴迪接受伊朗國家電視台採訪時補充表示，伊朗與阿曼的專家將在未來幾天內，就重新劃定霍爾木茲海峽的通行路線展開雙邊磋商，強調伊朗將會盡一切努力，嚴厲阻止任何船隻在既定路線之外航行。