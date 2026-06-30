特朗普挑戰百年慣例失敗 最高法院裁定：無權解僱聯儲局理事庫克

美國最高法院周一以五比四的投票結果，裁定總統特朗普無權解僱聯儲局理事庫克，此一裁決變相維護了聯儲局的獨立性，並成功阻止了特朗普成為自1913年美國國會創建聯儲局以來，首位成功罷免聯儲局官員的總統。

保守派大法官罕有聯手自由派

在今次訴訟中，最高法院的九位大法官出現了激烈交鋒。保守派首席大法官羅伯茨和同為保守派的大法官卡瓦諾，在關鍵時刻選擇加入了法院三位自由派大法官的陣營，形成了五票的多數意見；而另外四名保守派大法官托馬斯、阿利托、戈薩奇和巴雷特則持異議。

特朗普欲解僱聯儲局理事庫克，卻遭最高法院裁定逾權。美聯社

庫克周一發表聲明，對最高法院的裁決表示歡迎。路透社

美最高法院首席大法官羅伯茨指，聯儲局理事並非由總統隨意任免。美聯社

首席大法官羅伯茨在撰寫裁決意見書時指，特朗普「未能給予庫克法定的程序性保護。沒有這種保護，她就無法適當反駁總統對她的指控。」羅伯茨補充強調，聯儲局理事「並非由總統隨意任免——他們的任期為交錯的十四年，且只有在『有正當理由』的情況下才能被免職。」

羅伯茨在意見書中回顧聯儲局及其前身中央銀行自成立以來的歷史，包括北美銀行、美國第一銀行及第二銀行，強調所有這些機構都獨立於總統之外，以保護貨幣政策免受政治干預。

這項裁決同時駁回了特朗普司法部提出的一項請求，該請求原本要求取消一名法官的禁令，該禁令正是阻止特朗普在庫克對解僱決定提出法律挑戰期間，立即將其免職的關鍵防線。

特朗普則在社交媒體上對這項裁決做出回應，寫道：「庫克訴訟案涉及她是否適合擔任聯儲局理事，最高法院以程序性理由將其駁回。我們將立即採取適當行動，確保任何犯下不當行為的人都不會參與關乎美國福祉的重大決策！」

庫克斥特朗普不滿貨幣政策捏造欺詐指控

觸發今次憲制風暴的導火線，源於特朗普去年八月對庫克提出的一項未經證實的抵押貸款欺詐指控，並以此為由試圖強行罷免她。現在正擔任聯儲局理事的庫克，是美國歷史上首位擔任聯儲局理事的非裔女性，於2022年由民主黨前總統拜登任命，其任期原定長達至2030年。

庫克周一發表聲明，對最高法院的裁決表示歡迎，形容這確認了聯儲局獨立做出政策決策、不受政治干預的義務。她在聲明中說：「這從來都與我在成為美聯儲理事多年前簽署的抵押貸款文件無關。這是一次試圖以捏造的借口罷免我的企圖，因為我拒絕屈服於政治壓力，堅持只以最符合美國人民利益為標準來設定利率。」她稱，特朗普強行將她撤職的實際原因，根本是雙方在貨幣政策上存在嚴重的分歧。

特朗普重返白宮屢戰最高法院

作為美國央行角色的聯儲局，決定了美國以至全球其他地區的信貸成本，舉足輕重。自特朗普於2025年1月正式重返總統職位以來，聯儲局就一直是他高度關注並試圖掌控的目標。事實上，在周一的庫克案裁決之前，最高法院大法官們已於2月20日在另一起具有重大經濟影響的案件中作出裁決，當時駁回了特朗普大部分的全面關稅政策，該次裁決隨即引發了總統對最高法院的尖刻抨擊。

不過，在周一的另一項同步裁決中，特朗普並非全輸。最高法院在另一宗案件中，支持了特朗普解僱聯邦貿易委員會民主黨成員斯特勞特的決定，擴大了總統對政府機構的權力，並推翻了1935年的歷史先例——該先例原本承認國會有權保護某些監管機構的領導人免受總統隨意免職。裁決意見書指，聯邦貿易委員會行使的是行政權力，所以要向總統負責。

這意味著最高法院在試圖平衡權力的同時，依然在技術上對總統任免部分監管官員的權力開了綠燈，但唯獨在事關全球金融穩定的聯儲局獨立性上，劃下了不可逾越的紅線。